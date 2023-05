6 τοξικές φράσεις που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές

Όπως τις μοιράστηκε ένας ψυχολόγος

Όταν σκέφτεσαι το προφίλ ενός ναρκισσιστή, πιθανότατα το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό, είναι η αλαζονική του συμπεριφορά. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο ναρκισσισμός του είναι φανερός και απροκάλυπτος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ναρκισσιστική προσωπικότητα ενός ατόμου δεν είναι τόσο έκδηλη και θέλει περισσότερο προσοχή.

Είτε συναναστρέφεσαι έναν φανερό είτε έναν κρυφό ναρκισσιστή, υπάρχουν 6 πολύ συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιεί (πάντα) και φανερώνουν πως πέρα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, είναι masters στο gaslighting.

Οι 6 φράσεις που είναι πάντα μέρος του λεξιλογίου τους, είναι:

Από αυτή τη φράση και μόνο, το άτομο με υψηλό ναρκισσισμό δείχνει ότι έχει ήδη προβάλλει το εγώ του και το έχει αφήσει να κυριαρχήσει στη συζήτηση. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν ψεύτικο ισχυρισμό που επιτρέπει σε ένα τέτοιο άτομο να στρέψει όλη την προσοχή πάνω του.

Πώς να το χειριστείς

Αν είσαι αποδέκτης μιας τέτοιας φράσης, καλό είναι να έχεις προετοιμαστεί για το "story" που θα ακολουθήσει. Αν είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία, απλά άκου. Μπορείς να σκεφτείς ότι είναι ένα podcast!

Οι ναρκισσιστές δυσκολεύονται πολύ να ζητήσουν συγγνώμη, έτσι αυτή η φράση είναι η κλασική τους προσπάθεια να απολογηθούν. Ουσιαστικά όμως, είναι ένας τρόπος για να το αποφύγουν.

Πώς να το χειριστείς

Το πιο πιθανό είναι ότι θα το ξανακάνουν οπότε καλύτερα να αποδεσμευτείς διακριτικά από τη συμπεριφορά τους γιατί θα δεις το έργο να επαναλαμβάνεται πολλές φορές.

