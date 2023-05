Μήπως είσαι το αντίθετο του ναρκισσιστή; Να πώς θα το καταλάβεις

Μήπως, δεν βρίσκεις εύκολα τη φωνή σου;

Τα χαρακτηριστικά του ναρκισσισμού αποτελούν μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, κατά την οποία το άτομο έχει μια υπερβολική αίσθηση θαυμασμού για την ύπαρξή του. Ο γνωστός χαρακτήρας του Νάρκισσου και της Ηχούς στο μύθο του Οβίδιου είναι ψυχαναλυτικός αφού μέσα από αυτόν, περιγράφεται όχι μόνο ένας ναρκισσιστής, αλλά και το αντίθετό του.

Το αντίθετο του ναρκισσιστή βρίσκει λοιπόν τις ρίζες του, στην Ηχώ. Η Ηχώ ελκύεται από το Νάρκισσο γιατί, σύμφωνα με τον Freud, ο ναρκισσισμός ενός ατόμου ασκεί μεγάλη έλξη σε όσους έχουν απαρνηθεί μέρος του δικού τους ναρκισσισμού. Ο Νάρκισσος όμως επιλέγει να ερωτευτεί τον εαυτό του, απορρίπτοντας την Ηχώ και πεθαίνοντας στο τέλος, από την αγάπη του για τον ίδιο.

Η λέξη ναρκισσισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1910 στα γραπτά του Freud, στην Τρίτη έκδοση του βιβλίου του "Three Essays on the Theory of Sexuality"