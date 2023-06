Μήπως έχεις εθιστεί στο drama; 5 σημάδια πως είσαι κάπως τοξικός

Η τοξικότητα έχει πολλές πτυχές και μία από αυτές, είναι πολύ δραματική

Αν λατρεύεις το δράμα, τότε πάντα κάτι πάει στραβά στη ζωή σου, είσαι μες στα παράπονα και πιστεύεις ότι δεν υπάρχει λύση για κανένα σου πρόβλημα. Όλα τα βλέπεις μαύρα κι έτσι τα παρουσιάζεις και στους άλλους.

Αν υποψιάζεσαι ότι είσαι από τα άτομα που το δραματικό στοιχείο είναι συνώνυμό τους, ο ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου Addicted to Drama: Healing Dependency on Crisis and Chaos in Yourself and Others, Dr Scott Lyons, παραθέτει στο CNBC τα 5 σημάδια που προδίδουν τον εθισμό σου.

Τα 5 τοξικά σημάδια του εθισμού:

1. Έλκεσαι από μια αίσθηση επείγοντος

Αν δεν υπάρχει κάτι επείγον στη ζωή σου, τότε δημιουργείς μια καθημερινότητα φορτική και γεμάτη από υποχρεώσεις, δεσμεύσεις, πιεστικά deadlines για να βρίσκεις λόγους να παραπονιέσαι γι' αυτά που σε βρήκαν. Άλλωστε, όταν ο χρόνος πιέζει, το δράμα γίνεται πιο πειστικό.

2. Χρησιμοποιείς υπερβολικές εκφράσεις

Προκειμένου να δείξεις στους άλλους πόσο άσχημα πάνε τα πράγματα στη ζωή σου, εντάσσεις στο λεξιλόγιό σου υπερβολικές εκφράσεις με αρνητική χροιά ή μεταφορές με αρνητικό πρόσημο. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθείς να μεταφέρεις λεκτικά ότι σε έχουν βρει όλες οι συμφορές της ζωής και πως οι άλλοι πρέπει να βρουν λόγους να σε λυπηθούν.

3. Θες να είσαι το επίκεντρο της προσοχής

Δεν σου αρέσει να είσαι στο περιθώριο γιατί θες οι άλλοι να σου δίνουν πάντα σημασία. Με αυτόν τον τρόπο, νιώθεις πιο σημαντικός/ η και συνεχίζεις ανενόχλητα το δράμα σου. Όλη η προσοχή είναι στραμμένη πάνω σου κι εσύ το διασκεδάζεις.

4. Αναπαράγεις συνέχεια ιστορίες με την ίδια ένταση της πρώτης φοράς

Σου αρέσει να αφηγείσαι τις ιστορίες που προσθέτουν περισσότερο δράμα στη ζωή σου, σε διαφορετικούς αποδέκτες. Αυτό γιατί κάθε φορά μπορείς να προσθέτεις νέες λεπτομέρειες και περιγραφές που εντείνουν το δράμα που ζεις.

5. Έχεις έλλειψη ελέγχου

Το να μην μπορείς να ελέγξεις αυτό που σου συμβαίνει, σε κάνει να παίρνεις τον ρόλο του θύματος, κάτι το οποίο λατρεύεις. Το θεωρείς άδικο και επιμένεις πως μόνο εσύ βιώνεις τέτοια συμφορά, και αυτό είναι κάτι που περνάς και στους άλλους.