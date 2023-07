Έχεις χαμηλό EQ; Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να αναπτύξεις

Αν το έχεις ήδη καλλιεργήσει, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα χαμηλά επίπεδα της συναισθηματικής σου νοημοσύνης γιατί τα ξεπερνά

Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου, να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα. Τόσο τα δικά του όσο και των άλλων. Να τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για τον εαυτό του.

Το EQ είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει περισσότερο στις κοινωνικές σχέσεις και στη λήψη αποφάσεων που στηρίζονται στη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων. Ωστόσο, αν η συναισθηματική σου νοημοσύνη δεν είναι πολύ ανεπτυγμένη, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που αν το εξελίξεις, θα προσφέρει τα ίδια οφέλη στη συναναστροφή σου με τους άλλους. Αυτό δεν είναι άλλο από την περιέργεια.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έλεγε: «Δεν έχω ξεχωριστά ταλέντα. Είμαι μόνο, παθιασμένα περίεργος». Η περιέργεια είναι βασικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό που οδηγεί στη μάθηση και στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου.

Σε περίπτωση που έχεις ήδη ανεπτυγμένη την περιέργειά σου, ήρθε η ώρα να μάθεις πως για 3 λόγους, υπερισχύει της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Emotional intelligence isn't something you simply have or don't have. There are many different competencies of EI. https://t.co/QWjEtVWSFU