Νομίζεις ότι σου λέει ψέματα; Τα 4 σημάδια που πρέπει να προσέξεις

Αν νομίζεις ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής μαζί σου, ρίξε μία ματιά παρακάτω και δες αν θα επιβεβαιωθείς

Όλοι έχουμε πει ψέματα κάποια στιγμή στη ζωή μας, άλλοτε σοβαρά κι άλλοτε πιο αθώα. Είναι ο εύκολος τρόπος να βγούμε από τη δύσκολη θέση, να εντυπωσιάσουμε ανθρώπους με ιστορίες που δεν συνέβησαν ποτέ, καθένας έχει τους λόγους του. Πρόκειται, όμως, για κάτι που καλό είναι να μη γίνεται, από ενήλικες ανθρώπους.

Ο ψεύτης κι ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, λέει η παροιμία, και πράγματι, έτσι είναι. Παρακάτω, θα βρεις 4 σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος ίσως και να μην είναι όσο ειλικρινής θέλει να φαίνεται. Πρόσεξε: Δεν χρειάζεται να σου γίνει εμμονή και να μετατραπείς σε Τομ Χανκς στο Catch me if you can (αν και στο τέλος, έπιασε τον ψεύτη). Απλώς έχε τα μάτια και τα αυτιά σου ανοιχτά.

Αλλάζει συνεχώς τόνο στη φωνή του και τον ρυθμό της ομιλίας του

Μπορείς να το παρατηρήσεις ξεκινώντας με κλασικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Έτσι θα προσέξεις τον τρόπο που μιλάει. Αν μετά ρωτήσεις πράγματα που θα χρειαστεί να σκεφτεί για να απαντήσει, κι αρχίσει να τα χάνει και να αλλάζει τον τρόπο ομιλίας του τότε κάτι δεν πάει καλά.

Μιλά για τον εαυτό του στο τρίτο ενικό

Εκτός από κρίντζι, είναι και σημάδι ότι κάποιος λέει ψέματα. Είναι λες και προσπαθεί να βγάλει τον εαυτό του από την κατάσταση και να διηγηθεί μία ιστορία - μάντεψε ποιον δεν θα πείσει την επόμενη φορά.

Κάνει νευρικές, άσκοπες, επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει συχνά, οπότε δεν χρειάζεται να δώσεις βάση. Αν, όμως, γίνεται από το πουθενά, χωρίς λόγο, μόνο όταν μιλά για ένα θέμα που μοιάζει ύποπτο, μάλλον είναι όσο ύποπτο σου φαίνεται.

Επιμένει ότι είναι ειλικρινής και ευθύς άνθρωπος

Είναι σημάδι ότι προσπαθεί να πείσει για κάτι που δεν αληθεύει. Άσε που είναι ψέμα στο ψέμα.