Ακολούθησε αυτά τα 2 tips για να ακούγεσαι πιο έξυπνος στις συζητήσεις

Οι συμβουλές που δίνει λέκτορας στρατηγικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Έχεις μια παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα στη δουλειά και θέλεις να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Σκέφτεσαι ακριβώς τον τρόπο που θα μιλήσεις, τη στάση του σώματος που θα έχεις, τις παύσεις που θα κάνεις και γενικότερα όλο το στήσιμο που θα υιοθετήσεις. Κάποιες φορές, είναι αγχωτικό το να θέλεις να ακούγεσαι πιο έξυπνος ή να βελτιώσεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες.

Αρχικά, η καλύτερη συμβουλή σε αυτή την περίπτωση είναι να είσαι ο εαυτός σου. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν και 2 tips που θα σε βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ματ Αμπραχάς, λέκτορα στρατηγικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και συγγραφέα του βιβλίου «Think Faster, Talk Smarter: How to Speak Successfully When You're Put on the Spot».

Αυτές είναι:

Να αποφεύγεις τις μεγάλες λέξεις.

Να μιλάς πιο αργά

Κι αυτό γιατί;

Αρχικά, οι μεγάλες, σύνθετες λέξεις μπορεί να σε κάνουν να αισθάνεσαι πιο έξυπνος, αλλά μπορεί οι άλλοι να το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. «Η προέλευση της λέξης επικοινωνία σημαίνει το να κάνεις κάτι κοινό (με τους συνομιλητές σου). Αν προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα κοινά, πρέπει πραγματικά να τα θέτεις με έναν τρόπο που να μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι», σημειώνει σύμφωνα με το CNBC ο Απραχάμς. Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν για να προσπαθήσουν να φαίνονται πιο έξυπνοι, να ακούγονται πιο σωστά αυτά που λένε, αλλά τελικά όλα αυτά μπαίνουν εμπόδιο».

«Είναι προτιμότερο να είσαι διασκεδαστικός», σημειώνει ο ειδικός. «Σίγουρα υπάρχουν στιγμές όπου η τυπικότητα έχει σημασία. Αλλά ως επί το πλείστον, το να είσαι διασκεδαστικός, να χρησιμοποιείς προσιτή γλώσσα, γλώσσα που δεν είναι γεμάτη αργκό ή ιδιαίτερα γεμάτη ακρωνύμια σε κάνει να φαίνεσαι εξυπνότερος».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη συμβουλή, όλοι έχουμε έναν φυσικό ρυθμό ομιλίας και είναι δύσκολο να τον αλλάξουμε, ειδικά όταν έχουμε να μεταφέρουμε πολλές πληροφορίες. Ωστόσο, η γρήγορη ομιλία μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να φαίνεται νευρικός. «Το να μιλιάς πιο αργά τροφοδοτεί την αντίληψη της στοχαστικότητας, της εστίασης, της πραγματικής ανησυχίας», σύμφωνα με τον Αμπραχάμς. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να το παρακάνεις,