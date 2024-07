EQ: 6 σημάδια πως είσαι συναισθηματικά ευφυής

Μήπως η συναισθηματική σου νοημοσύνη είναι υψηλότερη απ' όσο νομίζεις;

H συναισθηματική μας νοημοσύνη (EQ) είναι πολύ πιο ισχυρή, σύμφωνα με τους ειδικούς, από το IQ και μπορεί να γίνει φανερή από τη γλώσσα του σώματός μας, μέχρι τις λέξεις που επιλέγουμε. Τα στοιχεία είναι εκεί και το μόνο που χρειάζεται, είναι να τα παρατηρήσει κανείς.

Τα άτομα με υψηλό δείκτη EQ έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αν συγκαταλέγεσαι ανάμεσά τους, τότε τα γνωρίζεις ήδη. Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Γκόλμαν, ψυχολόγο και συγγραφέα της μελέτης "Focus: The Hidden Driver of Excellence", υπάρχουν μερικά πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι ορισμένα άτομα έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.

Τα άτομα με εξαιρετικό EQ, πέρα από ενσυναίσθηση:

Ξέρουν να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες τους πέρα από το να υπερηφανεύονται για τα δυνατά τους σημεία. Αυτό απορρέει φυσικά από την έντονη αυτοπεποίθηση που είναι χαρακτηριστικό των ατόμων με συναισθηματική νοημοσύνη.

Μέσα στη μέρα έχουμε διάφορες συναισθηματικές διακυμάνσεις αλλά πολλές φορές δεν έχουμε μέσα μας ξεκάθαρους τους λόγους που αισθάνομαστε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι μας έκανε να νιώσουμε έτσι και τα άτομα με υψηλό EQ ξέρουν καλά από πού πηγάζουν και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τους συναισθήματα.

Τα άτομα με υψηλό EQ κάνουν ουσιαστικές και βαθιές σχέσεις οπότε σπάνια δεν τα πηγαίνουν καλά με κάποιον και αυτό προσοχή, δεν σημαίνει ότι υποκρίνονται.

