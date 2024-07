Τι είναι η «Blue Mind Theory» και γιατί υπόσχεται πως καταπολεμά το άγχος;

Το νερό, σε όλες τις μορφές του, επηρεάζει την ευημερία μας

Είσαι στην παραλία. Ακούς τους ήχους της θάλασσας. Το αεράκι σου δροσίζει την ψυχή και μέσα σε λίγα λεπτά αισθάνεσαι γαλήνη και χαλάρωση. Η σύνδεσή σου με το υδάτινο στοιχείο σου προκαλεί μια ανεξήγητη ηρεμία. Κι αυτή η ηρεμία, είναι το σημείο μηδέν της «blue mind theory» («θεωρία του μπλε νου»).

Αυτή η νέα τάση- θεωρία, δεν βασίζεται σε κάτι καινούργιο. Εδώ και χρόνια, έχει αποδειχθεί πως η σύνδεση των ανθρώπων με το υδάτινο στοιχείο, όπως η θάλασσα, ένα ποτάμι ή λίμνη, τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα, σωματικά και ψυχικά.

Τι είναι η «Blue mind theory»;

Στα πρακτικά, η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε από τον θαλάσσιο βιολόγο και συγγραφέα του βιβλίου «Blue Mind: The Surprising Science That Shows How Being Near, In, On, or Under Water Can Make You Happier, Healthier, More Connected, and Better at What You Do», Γουάλας Νίκολς. Ο ίδιος, έχει υποστηρίξει πως η συγκεκριμένη θεωρία καταπιάνεται με τη χαλαρωτική κατάσταση στην οποία μπαίνουν οι άνθρωποι όταν έρχονται σε επαφή με το νερό. Ακόμα κι αν απλώς κοιτάζουν ή περπατούν δίπλα στη θάλασσα.

Ουσιαστικά, η «Blue mind theory» έρχεται να μας υπενθυμίσει κάτι πολύ απλό: Ότι το νερό, σε όλες τις μορφές του, επηρεάζει την ευημερία μας. Ο Γουάλας Νίκολς, υποστηρίζει πως ακόμα κι όταν απλώς κοιτάμε το νερό, το νευρικό μας σύστημα χαλαρώνει, τα επίπεδα του στρες και της κορτιζόλης πέφτουν, και το σώμα μπαίνει σε μια κατάσταση αποκατάστασης.

Πώς να υιοθετήσεις την «Blue Mind Theory»

Δεν χρειάζεται να ζεις δίπλα στην παραλία ή να κάνεις διακοπές στις Μαλδίβες ή για να «αγκαλιάσεις» τη συγκεκριμένη θεωρία. Αντιθέτως, μπορείς να την υιοθετήσεις όπου κι αν βρίσκεσαι. Εάν είσαι κοντά σε κάποιο υδάτινο στοιχείο, απλά άκουσε τους ήχους του νερού και προσπάθησε να συνδεθείς με τη φύση. Ο Γουάλας Νίκολς, έχει δηλώσει πως μπορούμε να εφαρμόσουμε τη «θεωρία του μπλε νου», ακόμα κι όταν πλένουμε πιάτα.

Όταν βρεθείς δίπλα σε νερό, κάνε τα εξής: