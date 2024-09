Ο «κανόνας των 10 λεπτών» είναι το μυστικό για να γίνεις πιο έξυπνος, σύμφωνα με τη νευροεπιστήμη

Γιατί ο «κανόνας των 10 λεπτών» κάνει τον εγκέφαλο να λειτουργεί καλύτερα;

Σκέψου ότι αντιμετωπίζεις ένα δύσκολο πρόβλημα στη δουλειά ή μια πιεστική κατάσταση. Κάθεσαι στο γραφείο και προσπαθείς τα τελευταία 10 λεπτά να βρεις μια λύση, αλλά τίποτα. Τι κάνεις; Εάν ήσουν ο Στιβ Τζομπς, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ήταν απλή: Θα σηκωνόσουν και θα πήγαινες μια βόλτα.

Ο πρώην CEO της Apple, έκανε κάτι που η νευροεπιστήμη αποδεικνύει τώρα, το ότι το περπάτημα κάνει τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου να λειτουργεί λίγο καλύτερα, βοηθώντας τον να λύνει προβλήματα πιο εύκολα να γρήγορα. Γι' αυτό τουλάχιστον, ένας σύγχρονος νευροεπιστήμονας συνιστά σε όλους μας να κάνουμε αυτό που έκανε ο Στιβ Τζομπς και να ακολουθήσουμε τον «κανόνα των 10 λεπτών»: Εάν δεν έχουμε λύσει ένα δύσκολο νοητικό πρόβλημα μετά από 10 λεπτά προσπάθειας, να σηκωθούμε και να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα.

Σύμφωνα με τη Μίθου Στορόνι, νευροεπιστήμονα του Πανεπιστημίου του Cambridge και συγγραφέα του βιβλίου Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work, ο εγκέφαλος δεν είναι σαν τους μύες. Αν κάνεις μια σωματική δουλειά, μπορείς απλώς να πιέσεις το σώμα σου να συνεχίσει να το κάνει, μέχρι να κουραστεί. Η μεγαλύτερη προσπάθεια οδηγεί γενικά σε περισσότερα αποτελέσματα. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου βασίζεσαι περισσότερο στο μυαλό, η πολλή προσπάθεια γυρίζει μπούμερανγκ.

Σύμφωνα με την ίδια, όποτε πρέπει να σκεφτούμε μια νέα ιδέα ή να λύσουμε ένα πρόβλημα, χρειαζόμαστε πιο ανοιχτή, χαλαρή πνευματική κατάσταση, όπου το μυαλό μπορεί να κάνει νέες συνδέσεις και να ανακαλύψει «δρόμους» ανάμεσα στα εμπόδια. Και εδώ έρχεται ο κανόνας για τον οποίο μιλάμε παραπάνω. Αντί να προσπαθούμε να επιβάλλουμε ιδέες, η ειδικός εξηγεί πως πρέπει να ωθήσουμε τον εγκέφαλό μας στη βέλτιστη κατάσταση για να έρθουν καινοτόμες λύσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο κινούμε το σώμα μας, αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεται το μυαλό μας, υποστηρίζει η νευροεπιστήμονας. Κάνοντας έναν περίπατο «σε κρατάει στη σωστή διανοητική κατάσταση εγρήγορσης, ώστε να μην παρασυρθείς, να μην αποκοιμηθείς, να μην κοιτάξεις το κινητό σου. Αλλά ταυτόχρονα, κρατά την προσοχή σου εστιασμένη, επειδή το περιβάλλον αλλάζει όσο κινείσαι. Έτσι, το μυαλό εξερευνά τα προβλήματά σου και προσπαθεί να τα λύσει από διαφορετικές οδούς».