Υπάρχει, τελικά, σωστή απάντηση σε μια προσβολή;

Σου έχει τύχει ποτέ να σε προσβάλλει ένας άνθρωπος αλλά εσύ να σιωπήσεις; Όχι επειδή δεν έχεις πυγμή ή κάτι τέτοιο – απλώς επειδή ψάχνεις την τέλεια έξυπνη απάντηση, που τελικά βρίσκεις δύο ώρες αργότερα. Φυσικά και σου έχει συμβεί και υπάρχει λόγος.

«Όταν κάποιος λέει κάτι προσβλητικό ή επιβλαβές που μας πληγώνει ή πληγώνει ένα μέλος μιας κοινότητας που είναι πραγματικά σημαντική για εμάς, το νευρικό μας σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί», λέει η Κέρι ΜάκΜπρουκ, ψυχολόγος στο Μπρούκλιν. «Τα μέρη του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για να σκεφτούν έξυπνα ή πνευματώδη πράγματα απλώς δεν είναι ενεργά — είναι νευρικά και αισθάνονται μια απειλή». Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός εκ των προτέρων.

«Υπάρχει κάτι πραγματικά συναρπαστικό στο να έχεις κάτι να πεις κάτι σε όποιον σε προσβάλλει», σημειώνει. Μια απότομη απάντηση μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου και «να αποτελέσει πηγή υπερηφάνειας».

Πώς να απαντήσεις σε κάποιον όταν σε προσβάλλει, διατηρώντας την ψυχραιμία σου;

«Ευχαριστώ, αλλά δεν δέχομαι ανεπιθύμητα σχόλια»

Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να θέλεις να ακούσεις τις απόψεις του θείου σου σχετικά με το αν είναι ή όχι ωραίο το παντελόνι σου ή αν τα έχεις κάνει όλα λάθος στην ερωτική σου ζωή. Οι πιθανότητες είναι πολύ μεγαλύτερες να τις εκφράσει ούτως ή άλλως. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείς να απαντήσεις: «Ευχαριστώ, αλλά δεν δέχομαι ανεπιθύμητα σχόλια για…». Οι άνθρωποι εκπλήσσονται όταν ακούν κάποιον να αντιδρά». Τους υπενθυμίζει ότι ακόμα κι αν έχουν καλές προθέσεις, δεν παύουν να είναι ανεπιθύμητες.

«Είσαι καλά;»

Υπάρχουν τόσα πολλά μηνύματα σε αυτήν τη σύντομη απάντηση. Φαντάσου ότι ένας συνάδελφος μόλις έκανε ένα σεξιστικό σχόλιο. Αν τον ρωτήσεις αν είναι εντάξει, μπορεί να σε κοιτάξει περίεργα και να απαντήσει καταφατικά. Στη συνέχεια, μπορείς να συνεχίσεις με μια γρήγορη παρατήρηση: «Απλώς ρωτάω, επειδή αυτό που είπες ήταν εντελώς ακατάλληλο». Το να ρωτάς κάποιον αμέσως αν είναι καλά, του δίνει την εντύπωση ότι τα «φώτα της δημοσιότητας» είναι στραμμένα πάνω του και όχι σε όποιον μιλούσε.

«Μπορείς να το επαναλάβεις αυτό; Δεν νομίζω ότι σε άκουσα»

Αυτή η ατάκα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα ανθρώπων ή όταν κάποιος μουρμουρίζει κάτι σιγανά. Πολλές φορές οι άνθρωποι λένε κάτι αγενές, είναι πραγματικά παρορμητικό, και δεν σκέφτονται αν είναι το πιο σοφό πράγμα που μπορούν να πουν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ζητώντας τους να επαναλάβουν όσα είπαν – δίνεις μια ευκαιρία να ξανασκεφτούν και να αναδιατυπώσουν αυτό που είπαν.

«Ποια ήταν η πρόθεσή σου με αυτό το σχόλιο;»

Αυτή η ανταπόδοση είναι αποτελεσματική και θεραπευτική. Στην καλύτερη περίπτωση, αν πεις κάτι τέτοιο σε κάποιον, εκείνος μπορεί να σταματήσει και να σκεφτεί τη δήλωσή του. Ή θα μπορούσε να αρνηθεί οποιαδήποτε κακή πρόθεση - οπότε θα μάθει ότι δεν μπορεί να τη γλιτώσει με μια τέτοια συμπεριφορά, επειδή θα τον κατηγορήσεις γι' αυτό. Αυτήν την ατάκα, καλό είναι να τη λες με ήρεμη φωνή, ενώ παράλληλα να έχεις άμεση οπτική επαφή με τον άλλο.

«Αναρωτιέμαι γιατί νιώθεις άνετα να μου το λες αυτό»

Αν κάποιος κάνει ένα ακατάλληλο σχόλιο για μια ομάδα ανθρώπων —ίσως ρατσιστικό, ομοφοβικό ή μισογυνιστικό— χρησιμοποίησε αυτήν τη φράση για να τον κατηγορήσεις, συμβουλεύει. Κάνει σαφές ότι δεν συμμετέχεις στη συζήτηση με τον τρόπο που περίμενε. Είναι αποτελεσματικό επειδή είναι άμεσο και τεκμηριωμένο. Πιθανότατα νιώθεις γνήσια περιέργεια για το γιατί ο συνομιλητής σου έκανε μια τόσο αδαή δήλωση. Εδώ είναι μια ευκαιρία να εμβαθύνεις στο γιατί και να ενθαρρύνεις την αυτοκριτική και την κριτική σκέψη.

«Δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να μου εξηγήσεις το αστείο;»

Ίσως θέλεις να σταματήσεις τη συζήτηση, ειδικά όταν μιλάς για ένα ακατάλληλο «αστείο». Το να ζητάς από το άτομο να εξηγήσει τι είναι τόσο αστείο είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να το θεωρήσεις υπεύθυνο για τη συμπεριφορά του. Μπορεί να το ξανασκεφτεί την επόμενη φορά. Καλό είναι να υποβάλεις την ερώτησή σου με γνήσιο ενδιαφέρον, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσεις τη συμπόνια.

