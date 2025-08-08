Τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πεις σε άτομα με διαταραχή άγχους - Και τι πρέπει να πεις

Όσο καλοπροαίρετη κι αν είναι η πρόθεσή σου, αυτές οι φράσεις είναι δεδομένο πως θα φέρουν αντίθετα αποτελέσματα.

Το άγχος έχει κατακλύσει την κοινωνία μας, με το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σχετικές διαταραχές να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Κι ενώ τα θέματα ψυχικής υγείας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινωνίας - γεγονός που ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για το μέλλον - δεν γνωρίζουμε όλοι πώς να διαχειριστούμε ή πώς να επικοινωνήσουμε με ένα άτομο που ταλαιπωρείται από κρίσεις άγχους. Όσο καλή πρόθεση κι αν έχουμε, μερικές φορές πέφτουμε στην παγίδα, λέγοντας τη μία λάθος φράση μετά την άλλη.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, στην προσπάθειά μας να παρηγορήσουμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έχει παγιδευτεί σε μια χιονοστιβάδα από σκέψεις, λέμε πράγματα που καλό θα ήταν να αποφεύγαμε. Οι ειδικοί συμφωνούν, πως σε αυτές τις στιγμές κρίσης η παρουσία μας είναι πιο σημαντική από τη συμβουλή που σκεφτόμαστε να δώσουμε. Τα λόγια μας είναι πιθανό να προκαλέσουν αναστάτωση, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη θλίψη στον άνθρωπό μας.

Όπως επισημαίνουν οι ψυχολόγοι, τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πεις σε κάποιον που αντιμετωπίζει διαταραχές άγχους, είναι αυτά που θεωρείς δεδομένα και, συνήθως, έρχονται στο μυαλό σου πρώτα. Ακολουθεί μια λίστα με τις φράσεις - red flags, που δεν πρέπει σίγουρα να πεις, αν βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση.

5 πράγματα που είναι απαγορευτικό να πεις στους ανθρώπους που «παλεύουν» με διαταραχές άγχους

1. «Απλώς ηρέμησε»

Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φράση που θα σου έρθει στο μυαλό, όμως σίγουρα δεν πρέπει να τη διατυπώσεις. Να είσαι βέβαιος πως έχει σκεφτεί να ηρεμήσει, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό είναι ανέφικτο. «Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιο άτομο που να πάσχει από αγχώδεις διαταραχές και να μην έχει δοκιμάσει κάθε κόλπο για να μειώσει τα συμπτώματα», υποστηρίζει η Leah Riddel, σύμβουλος ψυχικής υγείας, η οποία ταλαιπωρείται, επίσης, από κρίσεις άγχους. Και εμείς, θα συμφωνήσουμε μαζί της.

2. «Δεν υπάρχει τίποτα για να ανησυχείς»

Το άγχος δεν συνδέεται με τη λογική, ούτε μπορεί να ελεγχθεί από αυτή. Όταν είσαι εγκλωβισμένος στις αρνητικές σκέψεις, οποιοδήποτε σενάριο - όσο παράλογο κι αν είναι - σου φαίνεται πιθανό να συμβεί. Υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες κάποιου, τον κάνεις να πιστεύει πως δεν έχουν αξία όσα νιώθει, κάτι που μπορεί να του προκαλέσει χειρότερα συναισθήματα.

3. «Τώρα, αλήθεια, πάλι έχεις αγχωθεί;»

Τονίζοντας ότι κάποιος είναι αγχωμένος - γι’ ακόμα μια φορά - τον κάνεις να νιώθει ντροπή, ανασφάλεια και αμηχανία. Προφανώς, δεν είναι σε θέση να ελέγξει τι και πώς αισθάνεται, συνεπώς αυτό το σχόλιο είναι εντελώς περιττό. Ο άνθρωπος απέναντί σου μπορεί να νομίζει ότι τον υποτιμάς ή τον μειώνεις ως προσωπικότητα.

4. «Νομίζω υπερβάλλεις»

Ακόμα ένα σχόλιο που δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνεις. Δείχνει απαξίωση, ενισχύει την εσωτερική αμφισβήτηση και προκαλεί ένα επιπλέον βάρος. Νιώθει όπως νιώθει και αυτό πρέπει να το σεβαστείς, αντί να το κρίνεις.

5. «Σταμάτα να σκέφτεσαι έτσι, γίνε πιο θετικός»

Όταν κάποιος υποφέρει από άγχος, δύσκολα μπορεί να απαρνηθεί όσα νιώθει και να γίνει κάτι άλλο. Επίσης, η τοξική θετικότητα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αντίδοτο των κρίσεων άγχους. Η εξάλειψη των αρνητικών σκέψεων δεν είναι θέμα επιθυμίας ή διάθεσης, αλλά θέμα ικανοτήτων. Το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο απ’ όσα φαντάζεσαι και σίγουρα αυτή η συμβουλή δεν είναι εποικοδομητική.

Τι να πεις αντί αυτών: