11 καθημερινές συμπεριφορές που μειώνουν την υπόληψη σου

Μικρές καθημερινές συμπεριφορές μπορεί να υπονομεύσουν τον σεβασμό προς εσάς. Δείτε τις 11 συνήθειες που καλό είναι να αποφεύγετε.

Ο σεβασμός είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία σε κάθε ανθρώπινη σχέση, προσωπική ή επαγγελματική. Δεν κερδίζεται με τη δύναμη ή την επιβολή, αλλά μέσα από τον τρόπο που φερόμαστε και επικοινωνούμε. Μια πρόσφατη ανάλυση ανέδειξε έντεκα συνηθισμένες συνήθειες που, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπορούν να μειώσουν την εικόνα μας και να μας κάνουν λιγότερο ελκυστικούς στα μάτια των άλλων.

Η πρώτη είναι η υπερβολική συμφωνία. Όταν κάποιος συναινεί διαρκώς, αποφεύγοντας οποιαδήποτε διαφωνία, δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει δική του άποψη. Η αυθεντικότητα είναι πολύ πιο ελκυστική από την απλή αποδοχή.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρυθμός της ομιλίας. Η βιαστική ομιλία μπορεί να υποδηλώνει ανασφάλεια ή έλλειψη αυτοπεποίθησης. Όταν μιλάμε πιο αργά και σταθερά, οι άλλοι αισθάνονται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτά που λέμε.

Η έλλειψη προσοχής είναι ένα ακόμη μεγάλο λάθος. Η συνήθεια να κοιτάζουμε το κινητό ή να δείχνουμε διάσπαση, μεταφέρει το μήνυμα πως ο συνομιλητής μας δεν έχει αξία. Αντίθετα, η παρουσία και η ουσιαστική ακρόαση αποτελούν δείγματα σεβασμού και ωριμότητας.

Η υπερβολική σοβαρότητα είναι άλλη μια παγίδα. Το να παίρνουμε τα πάντα κατάκαρδα ή να αναλύουμε τα πάντα μπορεί να «βαραίνει» την ατμόσφαιρα. Μια δόση χιούμορ και ελαφρότητας βοηθά να παραμένουμε προσιτοί.

Επίσης, σημαντική είναι η γλώσσα του σώματος. Όταν μειώνουμε τον χώρο που καταλαμβάνουμε ή καθόμαστε «σφιγμένοι», δείχνουμε ανασφάλεια. Αντίθετα, μια χαλαρή και ανοιχτή στάση ενισχύει την εικόνα αυτοπεποίθησης.

Το να αποφεύγουμε συνεχώς τα δύσκολα θέματα μπορεί να μας κάνει να φαινόμαστε απλώς «καλοί», αλλά όχι αυθεντικοί. Ο σεβασμός χτίζεται και μέσα από το θάρρος να εκφράζουμε την αλήθεια μας, με σεβασμό βέβαια στον άλλον.

Η διακοπή του συνομιλητή είναι ακόμη μία συνήθεια που γρήγορα φθείρει την εικόνα μας. Η υπομονή και η πραγματική ακρόαση δείχνουν ωριμότητα και αυτοέλεγχο.

Η υπερβολική αυτοανάλυση, η αντίδραση στην κριτική και η εξάρτηση από τα αποτελέσματα συμπληρώνουν τη λίστα με τις έντεκα συνήθειες. Όλες έχουν ως κοινό παρονομαστή την ανασφάλεια και την υπερβολική ενασχόληση με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: ο σεβασμός δεν προκύπτει όταν προσπαθούμε αγχωμένα να τον διεκδικήσουμε, αλλά όταν είμαστε παρόντες, χαλαροί και αυθεντικοί. Η αλλαγή αυτών των μικρών συνηθειών μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά την εικόνα που εκπέμπουμε.