Βρίσκεις τα χόμπι ανούσια; Οι ειδικοί διαφωνούν και αποκαλύπτουν τα οφέλη τους στη ψυχική υγεία

Από μια απλή χειροτεχνία σε ένα εξεζητημένο χόμπι και από την κηπουρική στη γυμναστική, οι ειδικοί τονίζουν πως μια ασχολία πέραν της εργασίας μας, έχει πολλά περισσότερα οφέλη από ό,τι νομίζουμε

«Τα χόμπι δεν είναι χαζά», λέει στο marthastewart η coach συναισθηματικής ευεξίας Dr. Jennifer Austin Leigh. «Λειτουργούν σαν φάρμακα, σαν ψυχικά εργαλεία που μας βοηθούν να ρυθμίσουμε το νευρικό μας σύστημα, να ανακτήσουμε την ηρεμία και να ανακαλύψουμε ξανά ποιοι είμαστε κάτω από τον “θόρυβο” της καθημερινής ζωής».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους ειδικούς τα χόμπι μπορούν να μας χαρίσουν πολλά οφέλη, μεταξύ άλλων να μειώσουν τα επίπεδα του στρες, να ενισχύσουν τη χαρά, ακόμη και να μας κάνουν να διαχειριστούμε καλύτερα το πένθος.

Τα οφέλη τψν χόμπι στη ψυχική μας υγεία

Μειώνουν το άγχος

Σύμφωνα με τη ψυχοθεραπεύτρια Jaclyn Spinelli, τα χόμπι που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τη χρήση των χεριών σας, όπως το κέντημα, ενεργοποιούν το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου και μειώνουν τις ορμόνες του στρες. «Όταν κάνουμε κάτι ευχάριστο, τα επίπεδα κορτιζόλης μας είναι χαμηλότερα και το σώμα μας μπορεί να χαλαρώσει πιο εύκολα», δηλώνει επίσης η επαγγελματίας ψυχικής υγείας Michelle Stantial, LPC-A.

Αυξάνουν την αυτοεκτίμηση

Σύμφωνα με την θεραπεύτρια Pat Bathurst, LMFT, τα χόμπι μπορούν επίσης να μας δώσουν αυξημένη αίσθηση αυτοεκτίμησης. Η Spinelli αναφέρει πώς το journaling αποτελεί ένα από τα πολλά χόμπι που μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση. « Η καταγραφή σε ημερολόγιο υποστηρίζει την ανάπτυξη ορίων, τη συναισθηματική διαύγεια και την εσωτερική επιβεβαίωση, ειδικά για άτομα με έντονη εσωτερική κριτική», λέει.

Ενισχύουν τη χαρά και την ικανοποίηση

«Σε έναν κόσμο που συχνά ανταμείβει την παραγωγικότητα έναντι της προσπάθειας, τα χόμπι ψιθυρίζουν μια διαφορετική αλήθεια», λέει η Dr. Jennifer Austin Leigh. «Επιτρέπεται να κάνεις κάτι μόνο και μόνο επειδή σου φέρνει χαρά και η χαρά, όπως αποδεικνύεται, είναι απαραίτητη».Η ενασχόληση με χειροτεχνίες , όπως το σχέδιο ή το scrapbooking , βοηθά στην τόνωση της απελευθέρωσης σεροτονίνης, η οποία συμβάλλει σε μια γενική αίσθηση ευεξίας.

Βελτιώνουν την υγεία του εγκεφάλου

Η επίλυση γρίφων - όπως σταυρόλεξα, sudoku και παζλ - αποτελεί χόμπι που τονώνει τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τη Leigh. «Υποστηρίζουν τη νευροπλαστικότητα, την εστίαση και τη διατήρηση της μνήμης», εξηγεί. Ο Stantial προσθέτει ότι τα χόμπι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για την υγεία του εγκεφάλου επειδή μας προκαλούν να μάθουμε κάτι καινούργιο.

Αυξάνουν τις στιγμές ενσυνειδητότητας και χαλάρωσης

Ο εγκέφαλός μας μπορεί να γίνει τρομερά θορυβώδης με αυτόν τον επίμονο εσωτερικό διάλογο, και «τα απτικά χόμπι όπως το κροσέ ή η ζωγραφική παρέχουν αισθητηριακή ρύθμιση και εστίαση». Η κηπουρική είναι μια ακόμη δραστηριότητα που προάγει την ενσυνειδητότητα ενώ η κηπουρική χωρίς παπούτσια μπορεί να είναι ιδιαίτερα γειωτική και να προάγει την συνδεσιμότητα και την αίσθηση ηρεμίας. «Έρευνα υποστηρίζει ότι η αλληλεπίδραση με το έδαφος μπορεί να αυξήσει την παραγωγή σεροτονίνης λόγω της έκθεσης στο Mycobacterium vaccae , ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό μικρόβιο που βρίσκεται στο χώμα», προσφέρει η Stantial.

Βοηθούν στην κοινωνικοποίηση

Τα χόμπι έχουν έναν τρόπο να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, κάτι που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους είναι επιρρεπείς στην απομόνωση ή που δεν έχουν υγιείς σχέσεις έξω από το σπίτι, σύμφωνα με τον Stantial. Τα χόμπι μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε τις κοινωνικές μας συνδέσεις , λέει η Bathurst, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τη συνολική μας υγεία.

Βοηθούν σε διαδικασίες πένθους και τραύματος

Τα χόμπι μπορούν να προσφέρουν τόσο δομή όσο και αυτοέκφραση, δηλώνει ο Stantial. Συγκεκριμένα, τα δημιουργικά καλλιτεχνικά χόμπι μπορούν να βοηθήσουν στην επεξεργασία του τραύματος και να διευκολύνουν την επούλωση μέσω μη λεκτικών πρακτικών. «Τα χόμπι μπορούν να αποτελέσουν τη γέφυρα μεταξύ του συναισθηματικού χάους και της ηρεμίας».