Ειδικός σε θέματα ευτυχίας του Χάρβαρντ μοιράστηκε τη no1 συμβουλή για μια εύκολη και επιτυχημένη ζωή

Τα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι πιο απλά απ’ ότι θεωρούμε ή σκεφτόμαστε, σύμφωνα με τους επιστήμονες που ειδικεύονται στα θέματα που αφορούν στην προσωπική ευτυχία και επιτυχία.

Η λέξη ευτυχία μπορεί να αποτελείται από μόλις επτά γράμματα, ωστόσο κρύβει μέσα της όλη την ουσία της ζωής. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να επιδιώκει να είναι ευτυχισμένος μέσα από τις επιλογές, τις σκέψεις, τη δουλειά και τα άτομα που τον περιβάλλουν. Στην κοινωνία του 2025, η ευτυχία σίγουρα δεν αποτελεί άπιαστο όνειρο, ωστόσο οι καθημερινές προκλήσεις, οι αμέτρητες υποχρεώσεις και τα deadlines, δεν μας επιτρέπουν να «ακούσουμε» τις ανάγκες μας, να πάρουμε χρόνο για τον εαυτό μας και να θέσουμε την προσωπική ευτυχία ως προτεραιότητα.

Σύμφωνα με έναν επιστήμονα και καθηγητή του Χάρβαρντ, τον Άρθουρ Μπρουκς, το μυστικό για μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη ζωή μελλοντικά εξαρτάται από την πρόθεση και την επιθυμία σου να πάρεις ρίσκα. Όπως γράφει στο βιβλίο του «The Happiness Files», η «μαγική συμβουλή» που θα σε βοηθήσει να αλλάξεις τη ζωή σου, είναι να την αντιμετωπίζεις σαν μια νεοσύστατη επιχείρηση. Πώς θα το κάνεις αυτό; Ο καθηγητής του Χάρβαρντ εξηγεί εκτενώς το σκεπτικό του.

Freepik

Η συμβουλή που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μια ευτυχισμένη ζωή, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Καθώς βρίσκεσαι μπροστά στη λήψη μιας σοβαρής και μεγάλης απόφασης, σκέψου όλα τα πιθανά αποτελέσματα που θα έχει το ρίσκο που σκέφτεσαι να πάρεις. Ωστόσο, στην εξίσωση πρέπει να βάλεις και τα θετικά. Αν υπερβαίνουν των αρνητικών, ίσως να πρέπει να το τολμήσεις. Αυτή η άσκηση σκέψης θα σε βοηθήσει σε κάθε κρίσιμη στιγμή να μετριάσεις τις ανησυχίες σου και να εστιάσεις με καθαρότητα στο πρόβλημα. Ο επιστήμονας, βέβαια, τονίζει, πως σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσοστό αποτυχίας είναι υψηλό και οι συνέπειες τρομακτικές, συνεπώς είναι ανώφελο να κάνεις αυτό το άλμα.

Ο Άρθουρ Μπρους παρομοιάζει τη ζωή μας με μια νεοσύστατη επιχείρηση, θέλοντας να διδάξει στους μαθητές του και τους αναγνώστες του, πως όσο περισσότερο θάρρος, αυτοπεποίθηση και δύναμη έχει ένας άνθρωπος στην έναρξη ενός σημαντικού βήματος τόσο καλύτερα προβλέπεται πως θα εξελιχθεί. Αρκεί, να έχει προηγηθεί η παραπάνω ενδοσκόπηση. Ο ίδιος επισημαίνει πως «οι άνθρωποι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να διαχειριστούν τα ρίσκα που θα πάρουν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους από κάθε άποψη».

Freepik

Τις περισσότερες φορές, ο παράγοντας που μας εμποδίζει να δράσουμε, είναι ο φόβος της αποτυχίας και της μελλοντικής θλίψης. Η σκέψη και μόνο, όμως, αυτής της προοπτικής λειτουργεί σαν βράχος, που δεν σου επιτρέπει να εξελιχθείς και να κοιτάξεις ακόμα παραπέρα, διεκδικώντας κάτι καλύτερο για τον εαυτό σου. Αν, λοιπόν, επιθυμείς να αυξήσεις το επίπεδο της ευτυχίας σου, ήρθε η ώρα να αρχίσεις να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Κάθε ρίσκο αξίζει, αρκεί να αποφασίζεται μετά από ώριμη σκέψη και περισυλλογή.

