Οι άνθρωποι που επιδιώκουν να σε χειραγωγήσουν συχνά προσπαθούν να αποκρύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις, όμως το σώμα, η γλώσσα και οι λέξεις τους μπορούν να τους προδώσουν

Δεν χρειάζεται πάντα να περάσει καιρός για να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Μερικές φορές, οι πρώτες ενδείξεις εμφανίζονται από τα πρώτα λεπτά μιας συνομιλίας μαζί του, αρκεί να ξέρεις τι να προσέξεις. Οι άνθρωποι που επιδιώκουν να σε χειραγωγήσουν συχνά προσπαθούν να αποκρύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις, όμως το σώμα, η γλώσσα και οι λέξεις τους μπορούν να τους προδώσουν.

Η νευροεπιστήμονας Berit Brogaard, DMSci, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, εξηγεί ότι τέτοιοι άνθρωποι εκδηλώνουν ανεπαίσθητα αλλά αποκαλυπτικά σημάδια - μικρές αποκλίσεις στη συμπεριφορά και στον λόγο, που μπορεί να προδώσουν τη διάθεση για εξαπάτηση ή έλεγχο. Αν και η λίστα των πιθανών red flags είναι μεγάλη, παρακάτω θα δεις 5 ενδείξεις που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινότητα. Ουσιαστικά, αυτοί είναι 5 απλοί και έξυπνοι τρόποι για να καταλάβεις ότι ένας άνθρωπος προσπαθεί να σε χειραγωγήσει.

Επιμένει υπερβολικά ότι είναι ειλικρινής

Όταν κάποιος προσπαθεί να σε πείσει διαρκώς για το πόσο έντιμος είναι, είναι καλό να είσαι καχύποπτος. Οι πραγματικά ειλικρινείς άνθρωποι δεν νιώθουν την ανάγκη να διαφημίσουν την ακεραιότητά τους. Αντίθετα, όσοι συνηθίζουν να λένε ψέματα συχνά φοβούνται ότι δεν θα τους πιστέψουν, κι αυτό τους ωθεί να προβάλλουν την «ειλικρίνειά» τους πιο επιθετικά. Όπως έχει παρατηρηθεί και σε σχετικές μελέτες, η υπερβολική έμφαση στην αξιοπιστία μπορεί να είναι ένδειξη του ακριβώς αντίθετου.

Δεν μπορεί να κρατήσει σταθερή την «ιστορία» του

Ασυνέπεια στις λεπτομέρειες, αλλαγές στο αφήγημα και έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων μπορεί να δείχνουν ότι ένας άνθρωπος δεν λέει την αλήθεια. Το ψέμα απαιτεί περισσότερη νοητική προσπάθεια από την αλήθεια, ο εγκέφαλος δουλεύει υπερωρίες για να κρατήσει όσα έχουν ειπωθεί σε τάξη. Όταν κάποιος αλλάζει συχνά τις δηλώσεις του ή αποφεύγει να μπει σε λεπτομέρειες, ίσως προσπαθεί να κρύψει κάτι ή να σε παραπλανήσει.

Φέρεται υποτιμητικά σε όσους θεωρεί «κατώτερους»

Ένας αξιόπιστος άνθρωπος δείχνει σεβασμό σε όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση ή δύναμη. Αν κάποιος φέρεται καλά σε εσένα, αλλά απαξιωτικά ή ψυχρά σε άλλους, ειδικά σε εκείνους που δεν μπορούν να του προσφέρουν κάτι, είναι πιθανό να κρύβει χειριστικές τάσεις. Η συμπεριφορά απέναντι στους πιο «ανίσχυρους» αποκαλύπτει συχνά περισσότερα για τον χαρακτήρα του απ’ ό,τι η συμπεριφορά απέναντι σε εσένα.

Σε «πνίγει» με κομπλιμέντα

Ένα ειλικρινές κομπλιμέντο είναι ευπρόσδεκτο. Όταν όμως κάποιος σε γεμίζει με υπερβολική κολακεία, ιδιαίτερα νωρίς, μπορεί να έχει σκοπό να σε επηρεάσει. Η υπερβολική θετικότητα είναι μια στρατηγική που συχνά χρησιμοποιείται για να χτίσει εμπιστοσύνη ή να δημιουργήσει αίσθημα υποχρέωσης. Πρόσεξε αν νιώθεις πως σε «ανεβάζουν» πολύ εύκολα και γρήγορα.

Αποκαλύπτει πολλά για τους άλλους πίσω από την πλάτη τους

Η ανάγκη κάποιου να κουτσομπολέψει μπορεί να δείχνει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι δεν σέβεται την ιδιωτικότητα των άλλων. Δεύτερον, ότι μπορεί να πράξει το ίδιο και με εσένα στο μέλλον. Το κουτσομπολιό, ειδικά όταν περιλαμβάνει προσωπικά ή εμπιστευτικά θέματα, είναι ένδειξη έλλειψης ενσυναίσθησης και πιθανής χειριστικής συμπεριφοράς.



