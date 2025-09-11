Οι γυναίκες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα πριν από την περίοδο λόγω των ορμονών - Και υπάρχει επιστημονική εξήγηση

Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε τα αυξημένα έξοδα των γυναικών ακριβώς πριν από την περίοδο.

Όλες οι γυναίκες, κάθε μήνα της ζωής τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την περίοδο. Πονοκέφαλοι, πόνοι στην κοιλιά, τη μέση και το στήθος, αυξημένη κόπωση, αδιαθεσία και φυσικά συνεχής αιμορραγία, είναι όσα πρέπει να διαχειριστούν, ενώ συγχρόνως εργάζονται, κάνουν δουλειές στο σπίτι, φροντίζουν τα παιδιά τους, τον σύντροφο/σύζυγο και ασχολούνται με τις εξωτερικές υποχρεώσεις. Και δεν είναι μόνο τα σωματικά συμπτώματα, αλλά και τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, που μας επηρεάζουν στον υπέρτατο βαθμό, τη στιγμή που πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε «κανονικές», γιατί για όλους τους άνδρες γύρω μας είναι μία ακόμη ημέρα.

Όσο μεγαλώνουμε, οι ημέρες πριν από την περίοδο, ίσως να είναι δυσκολότερες και από την ίδια την περίοδο. Είμαστε πιο ευαίσθητες και, ίσως, πιο παρορμητικές. Όπως επιβεβαιώνουν μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, οι γυναίκες πριν από την περίοδο έχουν την τάση να πράττουν δίχως πολλή σκέψη και ανάλυση, ικανοποιώντας τις ανάγκες που έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως προκύπτει από το πόρισμα της έρευνας, πολλές γυναίκες είναι ιδιαίτερα παρορμητικές μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την περίοδο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ωχρινικής φάσης, που ξεκινά αμέσως μετά την ωορρηξία.

Οι ορμόνες οδηγούν τις γυναίκες στην υπερκατανάλωση πριν από την περίοδο

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως σε αυτήν ακριβώς τη φάση του κύκλου τους δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα συναισθήματά τους, νιώθουν το άγχος να τις κυριαρχεί και έχουν μεγάλη ανάγκη από φροντίδα, επιβεβαίωση και επιβράβευση. Όσο νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα rollercoaster συναισθημάτων τόσο πιο επιρρεπείς είναι στις αγορές και συνεπώς στα έξοδα. Οι μεταμεσονύκτιες online παραγγελίες, η έντονη ανάγκη για περιποίηση και το ξαφνικό ενδιαφέρον για όλες τις νέες τάσεις της μόδας που κυκλοφορούν εκεί έξω, μειώνουν αισθητά το ποσό του τραπεζικού λογαριασμού μας κάθε μήνα πριν από την περίοδο. Να που τώρα γνωρίζεις τον λόγο.

Οι ορμόνες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις μας, συνεπώς είναι απολύτως λογικό να επηρεάζεται η ψυχολογία μας κατά αυτόν τον τρόπο πριν από την περίοδο. Εντάξει τώρα, κι αν κάνουμε μερικά έξοδα παραπάνω, δεν ευθυνόμαστε εμείς, αλλά η φύση μας. Η εσωτερική αστάθεια και η ποικιλία των συναισθηματικών εμπειριών που βιώνουμε μας ωθούν να πατήσουμε (ξανά) «προσθήκη στο καλάθι». Είναι τόσο απλό και επιστημονικά τεκμηριωμένό, που δεν σηκώνει αμφισβήτηση. Συνεπώς, την επόμενη φορά που κάποιος θα επικρίνει αυτή την τάση, θα πρέπει να τον ενημερώσεις για το πόρισμα της επιστήμης.

