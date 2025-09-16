Τα άτομα με υψηλό EQ αντιμετωπίζουν την κριτική με 3 υποδειγματικούς τρόπους

Και, μάλλον, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση

Το πώς ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται την κριτική αποτελεί προσωπικό ζήτημα. Για κάποιους είναι ακόμα μία κουβέντα, ενώ για άλλους είναι λόγος για να «διαλυθεί» ο κόσμος τους. Δεν έχουμε όλοι την ίδια λογική, αντοχή ή ανωτερότητα, όταν πρόκειται να μας επικρίνουν. Υπάρχουν άτομα που η έντονη κριτική μπορεί να τα διαλύσει, αλλά και άτομα που έχουν την εσωτερική δύναμη να αγνοούν τους επικριτές τους. Αυτό, ωστόσο, που θα ήταν φρόνιμο να ακολουθήσουμε, είναι η μέθοδος που εφαρμόζουν τα άτομα με υψηλό EQ.

Ειδικότερα, οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι έχουν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στην κριτική. Ούτε την απορρίπουν, ούτε την αποδέχονται. Δεν είναι ούτε επιθετικοί, ούτε αμυντικοί. Αντίθετα, προσπαθούν να βρουν την πολυπόθητη ισορροπία, προσπαθώντας να αποκομίσουν αυτό που πράγματι θα τους ωφελήσει. Και, προφανώς, δεν είναι η τοξικότητα. Τα άτομα με υψηλό EQ έχουν μάθει να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τον εαυτό τους, γεγονός που τους βοηθά να παραμείνουν λογικοί και ψύχραιμοι σε κάθε περίσταση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο λάθος που δεν κάνουν - σε αντίθεση με την πλειονότητα των ανθρώπων εκεί έξω - είναι να χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους για να επιβεβαιώσουν την αυτοκριτική τους. Με άλλα λόγια, δεν προσπαθούν να επισφραγίσουν τη σκληρή άποψη που έχουν για τον εαυτό τους μέσα από τα λόγια των άλλων. Οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι αντιμετωπίζουν με ουδετερότητα όσα ακούν και τα επεξεργάζονται με μεθοδικότητα και λογική συνείδηση.

Πώς οι συναισθηματικά ευφυείς άνθρωποι (EQ) αντιμετωπίζουν την κριτική

1. Δώσε χώρο στην κριτική

Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων, όταν δέχεται μια κριτική, κλείνεται στο καβούκι του, νιώθει ντροπή και ρίχνει την ευθύνη στον εαυτό του. Η επιβεβαίωση της απόρριψης ή της έντονης διαφωνίας επηρεάζει έντονα τον ψυχικό κόσμο του, χωρίς να του επιτρέπει να σκεφτεί λογικά. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να παίρνεις χαρτί και μολύβι και να γράφεις όλα όσα έχεις μέσα στο μυαλό σου και σου προκαλούν ντροπή.

Η απόφαση να σπάσεις το φράγμα της σιωπής και να εξωτερικεύσεις όσα νιώθεις, είναι μια καλή αρχή για να διαχειριστείς την κριτική. Σε δεύτερο στάδιο, μοιράσου με κάποιον που εμπιστεύεσαι όλα όσα έχεις κατά νου: αφενός θα τα βγάλεις από μέσα σου και αφετέρου θα νιώσεις ένα βάρος να φεύγει. Η κριτική έχει διδακτικό χαρακτήρα, αρκεί να είσαι σε θέση να την καταλάβεις.

2. Αποδέξου την κριτική

Όταν δεχόμαστε μία κριτική, προσπαθούμε - τις περισσότερες φορές - να την απορρίψουμε. Αρνούμαστε να αποδεχτούμε τα λεγόμενα κάποιου, θεωρώντας πως προσπαθεί να μας υποβαθμίσει/υποτιμήσει. Ακόμα και έτσι να είναι, όμως, θα ήταν εξαιρετικά ώριμο και σίγουρα βοηθητικό, απλώς να την αποδεχτούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Είτε αυτή η ιστορία συνδέεται με τη ζωή μας είτε όχι, είναι μια καλή ευκαιρία να εγκαινιάσουμε έναν νέο κύκλο σκέψης, επιλέγοντας την προσωπική εξέλιξη. Αν, λοιπόν, βρεθείς ξανά αντιμέτωπος με μια σκληρή κριτική, μην εστιάσεις εκεί. Μην δώσεις καν αξία στον άνθρωπο που στέκεται απέναντί σου. Άκουσέ τον, πάρε όσα χρήσιμα μπορείς να πάρεις και έπειτα πάρε τον χρόνο σου για να τα επεξεργαστείς. Πολλές φορές, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε να καταλάβουμε κρύβεται πίσω από τις λέξεις.

3. Γράψε ποιος θέλεις να είσαι

Υπάρχουν ημέρες που μια απλή ερώτηση όπως «πώς ήταν η ημέρα σου;» μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με την πιο σκληρή αυτοκριτική. Αν σήμερα δεν κατάφερες/πρόλαβες/μπόρεσες να πραγματοποιήσεις όλα όσα είχες θέσει ως στόχους, η κριτική προς τον ίδιο τον εαυτό σου, θα είναι έντονη. Αυτή η προσωπική επίθεση δεν έχει καμία απολύτως ουσία. Αν η ιστορία που λες στον εαυτό σου, είναι αυτή που πιστεύεις περισσότερο, ήρθε η ώρα να αλλάξεις το θέμα της ιστορίας σου. Γράψε σε ένα χαρτί ποιος θέλει να είσαι και πώς θέλεις να συμπεριφέρεσαι στον εαυτό σου και στους άλλους, προσπαθώντας να πετύχεις την καλύτερη εκδοχή σου. Είναι θέμα χρόνου.