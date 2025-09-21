Η viral μέθοδος «3x3x12» θα μπορούσε να βελτιώσει τη ψυχική και σωματική υγεία σου, πριν καν το καταλάβεις

Η μέθοδος/ρουτίνα έχει γίνει δημοφιλής από τη δημιουργό Abbie Overturf, η οποία «ορκίζεται» σε μια ανάρτηση στο TikTok ότι ο κανόνας «άλλαξε εντελώς τη ζωή μου»

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αίσθημα ικανοποίησης όταν ξέρεις πως το πρωί θα σηκωθείς και πριν κάνεις το οτιδήποτε, μπορείς να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Το να ξεκινάς τη μέρα σου με τους δικούς σου όρους, αλλάζει όλη τη νοοτροπία σου και δημιουργεί χρόνο και χώρο για τις πραγματικές ανάγκες σου. Και επειδή το TikTok ξέρει, για κάποιον λόγο έχει κάνει viral τη μέθοδο «3x3 x 12», η οποία υπόσχεται να αλλάξει την υγεία σου.

Η μέθοδος/ρουτίνα έχει γίνει δημοφιλής από τη δημιουργό Abbie Overturf, η οποία «ορκίζεται» σε μια ανάρτηση στο TikTok ότι ο κανόνας «άλλαξε εντελώς τη ζωή μου». Τι περιλαμβάνει; Τρία είναι τα βασικά βήματα: Πριν από τις 12 μ.μ., κάνε 3.000 βήματα, πιες το 1/3 της επιθυμητής ποσότητας νερού για τη μέρα σου και φάε 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. «Αν κάνεις αυτά τα τρία πράγματα πριν από τις 12 μ.μ. κάθε μέρα, υπόσχομαι ότι θα είσαι πιο γυμνασμένος πιο υγιής και πιο ευτυχισμένος», λέει στο βίντεο. Ό,τι κάνεις, πρέπει να το κάνεις πριν τις 12:00 το μεσημέρι - αυτό λέει η μέθοδος, δηλαδή.

@fit.abbie The 3 by 3 by 12pm rule has made me a fitter, healthier, happier version of me ♬ original sound - abbie

Η μέθοδος «3x3 x 12» πιο αναλυτικά

Μέρος 1: Κάνε 3.000 βήματα

Έχεις στόχο 5, 8 ή 10.000 βήματα πριν από την έναρξη της ημέρας σου; Το να ξεκινήσεις το πρωί, μπορεί να σου δώσει μια ώθηση στα επόμενα βήματά σου. «Το να ξεκινάς την ημέρα σου με 3.000 βήματα ενισχύει την ορμή και σε εμποδίζει να μείνεις καθισμένος για πολύ ώρα», υποστηρίζει η γυμνάστρια Αμάντα Ντβόρακ. «Σε διευκολύνει επίσης να πετύχεις έναν μεγαλύτερο ημερήσιο στόχο βημάτων, καθώς δεν προσπαθείς να αναπληρώσεις το χαμένο έδαφος το βράδυ». Αλλά δεν είναι μόνο αυτό - η κίνηση νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, ξυπνά τις δύσκαμπτες αρθρώσεις και αυξάνει την ενέργεια χωρίς να βασίζεται στην καφεΐνη.

Μέρος 2: Πιες το 1/3 του ημερήσιου στόχου σου για το νερό

Να κάτι που δεν ήξερες: Οι γυναίκες έχουν εκ γενετής λιγότερο νερό στο σώμα τους από τους άνδρες, γεγονός που τις καθιστά πιο ευάλωτες στην αφυδάτωση. Περισσότερα δυσάρεστα νέα; Ακόμα και η ήπια αφυδάτωση έχει αποδειχθεί ότι επιδεινώνει τη διάθεση, μειώνει τη συγκέντρωση και επιδεινώνει τα συμπτώματα πονοκεφάλου στις γυναίκες. Το θετικό είναι ότι η ειδικός σημειώνει ότι η κατανάλωση ενός τρίτου του στόχου μας για νερό μέχρι το μεσημέρι αποτρέπει την αφυδάτωση. «Βοηθά στην πέψη, μειώνει τους πονοκεφάλους και διατηρεί την απόδοση σε υψηλότερες τιμές στη δουλειά ή στο γυμναστήριο».

Μέρος 3: Κατανάλωσε 30 γραμμάρια πρωτεΐνης με το πρωινό

Μπορεί να βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της εμμονής μας με τις πρωτεΐνες , αλλά αν υπάρχει ένα πράγμα που έχουμε κερδίσει από αυτό (εκτός από μύες), είναι η γνώση ότι η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας μακροθρεπτικών συστατικών δίνει ένα προβάδισμα στον μεταβολισμό, την υγεία του εντέρου, του δέρματος και των μαλλιών, καθώς και στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες για την καθημερινή σωματική και ψυχική ευεξία, καθώς και για τη ρύθμιση των ορμονών που ελέγχουν τους κύκλους της εμμήνου ρύσεως, τη διάθεση και τον ύπνο. Με άλλα λόγια, η έλλειψη επαρκούς πρωτεΐνης μπορεί να επηρεάσει την ορμονική ισορροπία.

Προφανώς, εδώ δεν μιλάμε για μια μέθοδο που βασίζεται στην επιστήμη, αλλά είναι απλή, μετρήσιμη και λειτουργεί.

