10 λόγοι που νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι - Η κοινωνική πίεση που σε κρατά σε εγρήγορση
JTeam
7 Οκτωβρίου 2025
Κεφάλαιο «ενοχές»: στην κοινωνία του 2025, όλοι τρέχουμε να προλάβουμε συνεχώς κάτι - από την κίνηση και τα ραντεβού μέχρι το σχολείο και τις εξωτερικές δουλειές, η καθημερινότητά μας θυμίζει αγώνα δρόμου. Και όταν όλα τακτοποιηθούν και μπουν σε μια σειρά, φτάνει η ώρα να πάρουμε μια ανάσα, να χαλαρώσουμε στον καναπέ και να επικεντρωθούμε στις προσωπικές ανάγκες μας. Ναι; Όχι.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων νιώθει τύψεις και ενοχές την ώρα της ξεκούρασης, γιατί θεωρεί πως θα μπορούσε να αφιερώσει αυτόν τον χρόνο σε κάτι πιο «χρήσιμο». Για παράδειγμα, να συνεχίσει τη δουλειά στον υπολογιστή, να πληρώσει λογαριασμούς, να βάλει ακόμα ένα πλυντήριο ή να επιδιορθώσει κάτι που έχει χαλάσει στο σπίτι. Όπως αναφέρουν οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι κυριαρχούνται από τύψεις, όταν κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους - κι ας είναι απλά ένας μισάωρος ύπνος το απόγευμα.
Η καθημερινότητα είναι έτσι δομημένη που σε «υποχρεώνει» να είσαι απίκο σχεδόν όλη την ημέρα - χωρίς παύση για προσωπική ξεκούραση. Σύμφωνα με μελέτες, οι άνθρωποι που νιώθουν τύψεις, επειδή αφιερώνουν χρόνο στην ξεκούρασή τους, έχουν συνήθως αυτούς τους 10 λόγους που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα.
10 λόγοι που οι άνθρωποι νιώθουν ενοχές απλώς και μόνο επειδή ξεκουράζονται
- 1. Η αυτοεκτίμησή τους εξαρτάται από την παραγωγικότητα. Όταν δεν είναι δραστήριοι, νιώθουν «μη χρήσιμοι».
- 2. Έχουν συνεχώς αυτό το «βάρος», πως αν δεν κάνουν κάτι οι ίδιοι, δεν θα το κάνει κανείς. Ή δεν θα γίνει σωστά.
- 3. Νιώθουν πως χάνουν την αξία τους στα μάτια των ανθρώπων που τους περιβάλλουν. Από την οικογένεια μέχρι τα παιδιά και τους φίλους.
- 4. Φοβούνται μην τους κολλήσουν την ταμπέλα του «τεμπέλη».
- 5. Αγχώνονται ότι δεν θα προλάβουν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των άλλων, αδιαφορώντας εντελώς για τον εαυτό τους.
- 6. Φοβούνται μην συγκριθούν και ηττηθούν σε αυτή τη διαδικασία.
- 7. Νιώθουν πως η δουλειά τους δεν τελειώνει ποτέ, συνεπώς δεν έχουν το δικαίωμα για ανάπαυλα.
- 8. Δυσκολεύονται πολύ να θέσουν όρια, έτσι όταν ξεκουράζονται νιώθουν σαν να μην σέβονται τους «κανόνες», που άλλοι έχουν θεσπίσει.
- 9. Είναι θύματα των κοινωνικών προτύπων και της κοινωνικής πίεσης.
- 10. Επειδή ποτέ δεν είναι ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους, πιστεύουν ότι πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση.
