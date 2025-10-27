Τα άτομα που κάνουν τα πάντα τελευταία στιγμή σε όλη τη ζωή τους, έχουν 10 κοινά γνωρίσματα - Πέρα από αναβλητικότητα

Είτε πρόκειται για την πτήση τους, είτε για ένα επαγγελματικό ραντεβού, είτε για μια προσωπική συνάντηση με τον διευθυντή τους, αυτή η κατηγορία ανθρώπων δεν αλλάζει συμπεριφορά. Η αναβλητικότητα αποτελεί συνέχεια της ύπαρξής τους.

Κάθε άνθρωπος που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Κάθε προσωπικότητα διαθέτει θετικά και αρνητικά στοιχεία, τα οποία άλλοτε ισορροπούν μεταξύ τους και άλλοτε το ένα ξεπερνά το άλλο. Όσον αφορά στα μειονεκτήματα κάθε ατόμου, αυτά ποικίλουν από περίπτωση σε περίπτωση.

Σε αυτό το άρθρο, ωστόσο, θα εστιάσουμε σε εκείνους τους ανθρώπους της «τελευταίας στιγμής». Η απουσία οργάνωσης, η χαλαρή διάθεση και η αναβλητικότητα θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν βασικά σημεία του χαρακτήρα τους. Τα άτομα που τα αφήνουν όλα για τελευταία στιγμή, τις περισσότερες φορές αδυνατούν να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου. Θεωρούν πως προλαβαίνουν να κάνουν τα πάντα, όμως η ίδια η ζωή τους διαψεύδει. Και κάπως έτσι βρίσκονται εκτός προγράμματος.

Οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής ζουν ανάμεσά μας

Αυτή η ψευδαίσθηση που τους συντροφεύει, είναι ο λόγος που «χάνονται» μέσα στις σκέψεις τους, τα σενάρια και τις υποθέσεις. Κάθε φορά, προσπαθούν να χωρέσουν πολλές υποχρεώσεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ώστε να τους ευχαριστήσουν όλους, όμως στο τέλος καταλήγουν να τρέχουν πανικόβλητοι για να προλάβουν. Η αρχική χαλαρότητα πολύ σύντομα μετατρέπεται σε αποπνικτικό άγχος. Και αυτή η συνθήκη δεν πρόκειται να αλλάξει, αν δεν αλλάξουν οι ίδιοι.

Για να γίνουμε συγκεκριμένοι, σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων ανήκουν όσοι εμφανίζονται στην πύλη τους πέντε λεπτά πριν ολοκληρωθεί το boarding ή ετοιμάζουν τελευταία στιγμή την ομιλία τους για το επαγγελματικό συνέδριο. Επίσης, θα μπορούσαν να είναι οι άνθρωποι που καθυστερούν στη σχολική συνάντηση, επειδή έφυγαν τελευταία στιγμή από τη δουλειά ή επειδή πάτησαν 10 αναβολές στο κινητό τους, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν στο γραφείο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι της «τελευταίας στιγμής» έχουν 10 κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τους. Είτε σε μικρότερο είτε σε μεγαλύτερο βαθμό, αυτά τα στοιχεία τους ενώνουν κι ας μην έχει ιδέα ο ένας για την ύπαρξη του άλλου. Αν, λοιπόν, προσπαθείς να καταλάβεις, αν κάποιος άνθρωπος τα κάνει όλα τελευταία στιγμή, πρόσεξε αυτά τα σημάδια.

10 συμπεριφορές που συνδέουν τους ανθρώπους που τα κάνουν όλα τελευταία στιγμή

#1 Απεχθάνονται τους μικρούς και περιοριστικούς χώρους - από το αεροπλάνο μέχρι το γραφείο - γιατί νιώθουν πως στερούνται την ελευθερία τους.

#2 Είναι αναίσθητοι. Δεν θα προκαλέσουν στρες στον εαυτό τους, επειδή «απλώς δεν πρόλαβαν».

#3 Έχουν μάθει να είναι αποτελεσματικοί - ακόμα και στα μικρότερα deadlines.

#4 Δεν πιάνουν ποτέ κουβέντα με ανθρώπους που έτυχε να γνωρίσουν κάπου. Το θεωρούν χάσιμο χρόνου.

#5 Προτιμούν τη σιωπή από την επανάσταση. Ξέρουν να διαχειρίζονται ακόμα και τα πιο έντονα συναισθήματα.

#6 Έχουν τεράστια υπομονή.

#7 Λειτουργούν καλά υπό πίεση.

#8 Είναι μινιμαλιστές.

#9 Αδυνατούν να τηρήσουν κανόνες που περιορίζουν το πρόγραμμά τους.

#10 Έχουν την ψυχική δύναμη και αυτοπεποίθηση να διαχειριστούν ό,τι τους δώσεις.

