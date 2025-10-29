Εποχική κατάθλιψη: 5 ανεπαίσθητα σημάδια που πρέπει να πάρεις στα σοβαρά

Μήπως νιώθεις πως κάτι πηγαίνει λάθος με την ψυχολογία σου;

Μπορεί το φθινόπωρο να ξεκινάει επίσημα την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ωστόσο στην Ελλάδα - μία από τις πιο ηλιόλουστες χώρες της Ευρώπης - τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Φέτος, για παράδειγμα, η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει στα μέσα του Οκτώβρη, ενώ οι φθινοπωρινές βροχές έκαναν την εμφάνισή τους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η αλλαγή των εποχών είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο πως συνδέεται με την αλλαγή της ψυχολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, πρόκειται για μια ολιγοήμερη «πτώση», σε άλλες, όμως, μπορεί να συνδεθεί μέχρι και με την εποχική κατάθλιψη.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, η εποχική κατάθλιψη ευθύνεται για τα δυσάρεστα συναισθήματα που νιώθουμε, όπως αυξημένη κόπωση, μειωμένη ενέργεια, ατονία, μελαγχολία, απελπισία, απαισιοδοξία για το μέλλον κ.α.. Επηρεάζει την ευεξία και γενικότερα την καλή ψυχολογία μας, ωθόντας μας να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας μαύρα. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να θεωρούνται «συνηθισμένα» ή «ακίνδυνα», ωστόσο, όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, κρίνεται απαραίτητο να τους δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οι άνθρωποι που πάσχουν από εποχική κατάθλιψη εμφανίζουν αυτές τις πέντε «αθόρυβες» συμπεριφορές.

Pexels

5 σημάδια που, ίσως, να φανερώνουν εποχική κατάθλιψη

#1 Δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς

Η δυσκολία συγκέντρωσης αποτελεί ένα από τα συχνότερα συμπτώματα της εποχικής κατάθλιψης, λέει ο ψυχολόγος Justin Puder. Ίσως να νιώθεις ότι πρέπει να προσπαθήσεις υπερβολικά για να ολοκληρώσεις ακόμα και τις πιο απλές καθημερινές δουλειές ή ότι δεν έχεις διάθεση να αφοσιωθείς σε ένα project. Ακόμα, βέβαια, και αν θεωρείς πως παραμένεις παραγωγικός, ο χρόνος που ολοκληρώνεις μια δραστηριότητα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη εποχικής κατάθλιψης. Για παράδειγμα, αν συνήθως χρειαζόσουν δύο ώρες για τις δουλειές του σπιτιού και αυτή την περίοδο χρειάζεσαι τρεις, τότε κάτι πηγαίνει λάθος.

#2 Αποφεύγεις τις κοινωνικές επαφές

Η απομόνωση είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό της εποχικής κατάθλιψης, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Αν παρατηρείς, ότι συνεχώς αποφεύγεις φίλους ή κοινωνικές εκδηλώσεις και προτιμάς να μένεις μόνος στο σπίτι, αυτό μπορεί να φανερώνει κάποιο ζήτημα ψυχικής υγείας. Ο Dr. Puder υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι με εποχική κατάθλιψη συχνά απομονώνονται, επιλέγοντας έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής.

#3 Αλλάζεις τις διατροφικές συνήθειες και συνήθειες ύπνου

Όπως κάθε μορφή κατάθλιψης, έτσι και η εποχική μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σου όσον αφορά στη διατροφή σου. Για παράδειγμα, κάποιες ημέρες μπορεί να τρως περισσότερο και κάποιες άλλες λιγότερο. Άλλες ημέρες μπορεί να δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, ενώ άλλες να σε παίρνει ο ύπνος από τις 21:00. Αυτές οι αλλαγές υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνδέονται με την εποχική κατάθλιψη - αν και αυτή δεν είναι η μοναδική αιτία.

#4 Μειώνεται η επιθυμία για σεξουαλική επαφή

Η μειωμένη διάθεση για σεξ ή η αδιαφορία προς τον σύντροφό σου αποτελούν, επίσης, σύμπτωμα εποχικής κατάθλιψης. Από το να μην θέλεις να κάνεις σεξ με τον σύντροφό σου μέχρι να αποφεύγεις τις συναντήσεις σας, είναι μικρά σημάδια που επιβεβαιώνουν πως κάτι έχει αλλάξει στην ψυχολογία σου. Αυτή η ξαφνική αλλαγή στις επιθυμίες σου συνδέεται με την κοινωνική απομόνωση, που αποτελεί μοναδική διέξοδο την εν λόγω περίοδο.

#5 Είσαι συνέχεια πάνω από το κινητό σου

Η συνεχής χρήση του κινητού μπορεί να είναι ένδειξη ότι πάσχεις από εποχική κατάθλιψη. Αν παρατηρείς ότι σκρολάρεις ασταμάτητα κάθε φορά που βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που πρέπει να μιλήσεις, να συστηθείς ή γενικότερα να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους γύρω σου, τότε μάλλον προσπαθείς να ξεφύγεις από τον «έξω κόσμο», δηλαδή απ’ ό,τι συμβαίνει εκτός του δικού σου περιβάλλοντος. Μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων να περνάει πολλές ώρες στο κινητό του μέσα στην ημέρα, ωστόσο αν αυτός ο εθισμός συνδυαστεί με ψυχολογικές μεταπτώσεις, καλό θα ήταν να δώσεις την πρέπουσα σημασία.

