Αν μεγάλωσες μοναχικά, έχεις αυτές τις 10 συνήθειες, που σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο

Αν ως παιδί έχεις νιώσει μοναξιά, ίσως η ζωή να σου έχει δώσει μαθήματα, που σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο από τους περισσότερους ενήλικες εκεί έξω.

Το να μεγαλώνεις χωρίς πολλούς φίλους δεν είναι απλώς μια δύσκολη εμπειρία - είναι μια σιωπηλή δοκιμασία. Θυμάσαι εκείνα τα μεσημέρια που καθόσουν μόνος στο σχολείο, τις φορές που δεν σε φώναξαν να παίξεις ή τα Σαββατοκύριακα που έμοιαζαν πιο μεγάλα απ’ ό,τι θα ‘πρεπε. Εκεί, ανάμεσα στη σιωπή και την αμηχανία, γεννήθηκαν κομμάτια του εαυτού σου που ίσως τότε δεν καταλάβαινες.

Η μοναξιά στην παιδική ηλικία μπορεί να σε πληγώσει, αλλά ταυτόχρονα σε μαθαίνει πράγματα που δύσκολα αποκτά κανείς αλλιώς: αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, αντοχή. Σε ωθεί να στραφείς προς τα μέσα, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να μάθεις να αντέχεις, να δημιουργείς και να βρίσκεις νόημα ακόμη και μέσα στη σιωπή.

Όσοι μεγάλωσαν μοναχικά, συνήθως κουβαλούν μια ήρεμη εσωτερική δύναμη, μια ικανότητα να παρατηρούν, να νιώθουν πιο βαθιά και να καταλαβαίνουν τους άλλους χωρίς πολλά λόγια. Κι αυτή η εσωτερική ωριμότητα, αυτή η ικανότητα να στέκεσαι στα πόδια σου, είναι κάτι που δεν μαθαίνεται εύκολα αργότερα.

Όχι, η μοναξιά δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο από τους άλλους, σε κάνει, όμως, καλύτερο άνθρωπο για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι ίσως το πιο πολύτιμο δώρο που θα μπορούσε να σου αφήσει η παιδική ηλικία σου.

10 συμπεριφορές της ενήλικης ζωής σου, επιβεβαιώνουν πως μεγάλωσες μοναχικά