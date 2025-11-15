Νομίζεις ότι το ξέσπασμα σε ηρεμεί; Η επιστήμη λέει ότι κάνεις το χειρότερο λάθος - Τι πραγματικά βοηθάει

Μια νέα μετα-ανάλυση καταρρίπτει τον μύθο της «εκτόνωσης» και αποκαλύπτει τους πραγματικούς τρόπους για να ηρεμήσεις

Όταν είμαστε θυμωμένοι, το να ξεσπάσουμε μοιάζει λογικό. Η κοινή λογική λέει ότι η έκφραση του θυμού μάς βοηθά να τον καταστείλουμε, λειτουργώντας όπως η βαλβίδα σε μια χύτρα ταχύτητας που απελευθερώνει τον ατμό. Ωστόσο, αυτή η δημοφιλής μεταφορά είναι παραπλανητική, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική ανασκόπηση. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο ανέλυσαν 154 μελέτες σχετικά με τον θυμό και διαπίστωσαν ελάχιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το ξέσπασμα (venting) βοηθάει. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αυξήσει τον θυμό.

Καταρρίπτοντας τη θεωρία της «Κάθαρσης»

«Είναι πολύ σημαντικό να καταρρίψουμε τον μύθο ότι αν είσαι θυμωμένος πρέπει να "βγάλεις τον ατμό" – να το βγάλεις από μέσα σου», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας και επιστήμονας επικοινωνίας Brad Bushman.

«Το ξέσπασμα του θυμού μπορεί να ακούγεται καλή ιδέα, αλλά δεν υπάρχει ίχνος επιστημονικής απόδειξης που να υποστηρίζει τη θεωρία της "κάθαρσης"».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο θυμός πρέπει να αγνοείται. Ο προβληματισμός και η σκέψη μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε γιατί θυμώσαμε και να αντιμετωπίσουμε τα υποκείμενα προβλήματα. Επίσης, βοηθούν στη συναισθηματική επικύρωση, ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την υγιή επεξεργασία των συναισθημάτων.

Ωστόσο, το ξέσπασμα συχνά ξεπερνά τον απλό προβληματισμό και μετατρέπεται σε μηρυκασμό αρνητικών σκέψεων. Η μελέτη υποδεικνύει ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να «ξορκίσουν» τον θυμό με έντονη σωματική άσκηση, η οποία, αν και προσφέρει οφέλη στην υγεία, μπορεί να μην βελτιώνει τη διάθεση τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ο ρόλος της σωματικής διέγερσης

Οι μελέτες που εξετάστηκαν περιλάμβαναν συνολικά 10.189 συμμετέχοντες διαφορετικών ηλικιών, φύλων, πολιτισμών και εθνικοτήτων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το κλειδί για τον περιορισμό του θυμού είναι η μείωση της σωματικής διέγερσης (physiological arousal) – είτε αυτή προέρχεται από τον ίδιο τον θυμό είτε από τη σωματική δραστηριότητα.

«Για να μειώσετε τον θυμό, είναι καλύτερο να συμμετέχετε σε δραστηριότητες που μειώνουν τα επίπεδα διέγερσης», εξηγεί ο Bushman. «Παρά το τι πιστεύει ο κόσμος, ακόμη και το τρέξιμο δεν είναι αποτελεσματική στρατηγική, επειδή αυξάνει τα επίπεδα διέγερσης και καταλήγει να είναι αντιπαραγωγικό».

shutterstock

Τι πραγματικά λειτουργεί: Οι τεχνικές ηρεμίας

Η μελέτη εξέτασε δραστηριότητες που αυξάνουν και μειώνουν τη διέγερση, από το μποξ, την ποδηλασία και το τρέξιμο, μέχρι τις βαθιές αναπνοές, τον διαλογισμό και τη γιόγκα. Οι δραστηριότητες που προάγουν την ηρεμία μείωσαν τον θυμό τόσο στο εργαστήριο όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Οι αποτελεσματικές δραστηριότητες μείωσης της διέγερσης περιλάμβαναν:

Slow-flow Γιόγκα

Mindfulness (Ενσυνειδητότητα)

Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση

Διαφραγματικές αναπνοές

Λήψη ενός «τάιμ άουτ» (διαλείμματος)

«Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε ότι η προοδευτική μυϊκή χαλάρωση και η χαλάρωση γενικότερα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές με προσεγγίσεις όπως το mindfulness και ο διαλογισμός», είπε η Kjærvik.

Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες που ενισχύουν τη σωματική διέγερση δεν μείωσαν τον θυμό, ενώ κάποιες τον αύξησαν, με το τρέξιμο (jogging) να είναι το πιο πιθανό να φέρει αντίθετα αποτελέσματα.

Αντίθετα, τα αθλήματα με μπάλα και άλλες σωματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν παιχνίδι φάνηκε να μειώνουν τη σωματική διέγερση, υποδηλώνοντας ότι η άσκηση μπορεί να είναι χρήσιμη για τη μείωση του θυμού μόνο αν είναι διασκεδαστική.

«Ορισμένες σωματικές δραστηριότητες που αυξάνουν τη διέγερση μπορεί να είναι καλές για την καρδιά σας, αλλά σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσετε τον θυμό», είπε ο Bushman.

Συμπέρασμα: Χαμηλώστε τους τόνους

Αντί να προσπαθείτε να «ξεσπάσετε», οι ερευνητές συνιστούν να υπονομεύσετε τον θυμό «χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία». Οι τακτικές ηρεμίας που αποδεδειγμένα μειώνουν το στρες, μπορούν να στερήσουν από τον θυμό το απαραίτητο «καύσιμο».

«Δεν χρειάζεται απαραίτητα να κλείσετε ραντεβού με ψυχοθεραπευτή για να διαχειριστείτε τον θυμό. Μπορείτε να κατεβάσετε μια δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας ή να βρείτε ένα βίντεο στο YouTube για καθοδήγηση», καταλήγει η Kjærvik.

Ακόμη και το απλό μέτρημα μέχρι το 10 ή ένα μικρό διάλειμμα, φαίνεται να είναι οι καλύτερες επιλογές για να δαμάσετε την οργή σας.