Quiet Divorcing: Η νέα τάση που αλλάζει όσα ξέραμε για τον γάμο στη μέση ηλικία

Η μέθοδος του “Quite Divorcing” ανθίζει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στους ανθρώπους που είναι πάνω από 40.

Έχεις νιώσει ποτέ ότι ενώ ζεις μέσα σε έναν γάμο, η σχέση δεν σε αγγίζει πια; Ότι βρίσκεσαι κάτω από την ίδια στέγη με τον σύντροφό σου, αλλά συναισθηματικά έχεις αποσυρθεί; Για όλο και περισσότερους ανθρώπους στη μέση ηλικία, αυτή η εμπειρία έχει γίνει καθημερινότητα - και έχει όνομα: Quiet Divorcing.

Δεν πρόκειται για διαζύγιο - με τη ρεαλιστική σημασία της λέξης - ή για ανοιχτές συγκρούσεις στο δικαστήριο. Είναι μια συνειδητή, συναισθηματική αποχώρηση, που σου επιτρέπει να συνεχίσεις τη ζωή σου μέσα στη σχέση χωρίς να ξοδεύεις συνεχώς ενέργεια σε καβγάδες ή συγκρούσεις. Ουσιαστικά, είναι μια στρατηγική για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου από τη συνεχή δυσαρέσκεια και απογοήτευση.

Το Quiet Divorcing χαρακτηρίζεται ως μια στρατηγική επιβίωσης

Το Quiet Divorcing δεν είναι σημάδι αδιαφορίας ή αδυναμίας. Είναι ένας τρόπος να διατηρήσεις την ψυχική ισορροπία σου και να συνεχίσεις την καθημερινότητά σου με ηρεμία. Η συναισθηματική απόσταση μπορεί να κάνει τη σχέση πιο διαχειρίσιμη, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια μοντέρνα μέθοδο αποστασιοποίησης από τον σύντροφό σου, χωρίς, όμως, να εγκαταλείπεις τον γάμο. Εδώ, δεν υπάρχουν δράματα, πείσματα ή εκδικητικές κινήσεις.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, πως το Quite Divorcing δεν σημαίνει ότι η αγάπη έχει τελειώσει, ούτε ότι αποτυγχάνεις ως σύντροφος. Αντίθετα, δηλώνει ότι αυτός ο γάμος έχει σταματήσει να σου προσφέρει τη συναισθηματική στήριξη που χρειάζεσαι. Συνεπώς, επιλέγεις να ζεις μέσα σε μια σχέση χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου. Τόσο απλά, τόσο ωραία.

Pexels

Η νέα πραγματικότητα του γάμου

Αυτό που αλλάζει στον γάμο - τουλάχιστον όπως τον γνωρίζουμε σήμερα - είναι η συνειδητοποίηση ότι μπορείς να παραμείνεις με τον σύντροφό σου, χωρίς να είσαι συνεχώς δεμένος συναισθηματικά. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένταση ή σύγκρουση για να βρεθεί η ισορροπία. Η σιωπηλή αποχώρηση σου δίνει χώρο να ανασάνεις, να προστατεύσεις την ψυχική υγεία σου και, ταυτόχρονα, να διατηρήσεις τη ζωή σου με όσο το δυνατόν λιγότερο ψυχικό κόστος.

Το Quiet Divorcing δεν συνδέεται ούτε με την ήττα, ούτε με την αποτυχία. Είναι επιλογή, κρύβει αυτογνωσία και επιβεβαιώνει πως προτεραιότητά σου αποτελεί η προσωπική ισορροπία σου. Σε έναν κόσμο, λοιπόν, γεμάτο απαιτήσεις, αστάθειες, συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και συμβιβασμούς, είναι ένας τρόπος να συνεχίσεις να πορεύεσαι, ήρεμα και συνειδητά, μέσα σε έναν γάμο που έχει αλλάξει μορφή.

