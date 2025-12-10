Μητρότητα και ταυτότητα: Ποια είμαι εκτός από μαμά;

Η Ιωάννα Αρτέμη Κοινωνική Λειτουργός - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, μιλάει στο JennyGr για μητρότητα και ταυτότητα

Όταν γίνεσαι μητέρα, η ζωή σου αλλάζει. Η καθημερινότητα σου γεμίζει φροντίδα, αγάπη και ευθύνη, και συχνά νιώθεις ότι η ενέργεια και ο χρόνος σου ακολουθούν νέες ανάγκες και ρυθμούς που δεν μπορούν να περιμένουν. Μπορεί να μπεις στη μητρότητα με την προσμονή ότι θα ξέρεις πάντα τι να κάνεις, ότι το ένστικτό σου θα λειτουργεί αβίαστα και ότι θα νιώθεις διαρκώς χαρά και πληρότητα. Στην πράξη, όμως, η εμπειρία σου συχνά φέρνει νέες προκλήσεις και σε βάζει να ανακαλύψεις ξανά τις δικές σου ανάγκες, επιθυμίες και όρια. Η Ιωάννα Αρτέμη, Κοινωνική Λειτουργός - Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, συνεργάτιδα του Κέντρου Ψυχοθεραπείας «Φρόσω Φωτεινάκη & Συνεργάτες» εξηγεί στο JennyGr.

Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η μητρότητα μπορεί να σε καλέσει να επαναπροσδιορίσεις τι έχει πραγματικά σημασία για εσένα, τι σε στηρίζει και πώς θέλεις να φροντίζεις τον εαυτό σου. Είναι μια περίοδος που μπορείς να ανακαλύψεις ξανά τις δικές σου προτεραιότητες και να βρεις ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα του μωρού και στις ανάγκες σου.

Όταν κρατάς χώρο για τον εαυτό σου, όχι μόνο επιτρέπεις στο παιδί σου να μεγαλώνει πιο ελεύθερα, αλλά φροντίζεις και τη δική σου ψυχική ισορροπία και ευεξία. Παραμένεις ενεργή και παρούσα και η σχέση σου με το παιδί γίνεται πιο ασφαλής και ουσιαστική.

Μέσα στην καθημερινότητα μπορείς να ξαναγνωρίσεις τον εαυτό σου με απλούς τρόπους:

Δώσε χώρο σε ό,τι αγαπούσες πριν τη μητρότητα. Ακόμα και λίγα λεπτά για κάτι που σε γεμίζει ή σε εκφράζει προσωπικά μπορούν να σε ξαναφέρουν σε επαφή με τον εαυτό σου.

Μίλα στον εαυτό σου με τρυφερότητα και αποδοχή . Φράσεις όπως «Καταλαβαίνω πώς νιώθεις», «Είσαι σημαντική» ή «Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς» ενισχύουν την αποδοχή και την ασφάλεια μέσα σου.

Στάσου για λίγο με τον εαυτό σου . Παρατήρησε τι νιώθεις, τι χρειάζεσαι, τι σε ανανεώνει. Δώσε προσοχή στο σώμα σου και στις ανάγκες σου, φροντίζοντας να ακούς τι θέλεις και τι σου δίνει χαρά.

Μικρές πράξεις αυτοφροντίδας. Να φας σωστά, να κοιμηθείς λίγο παραπάνω, να αφιερώσεις χρόνο σε κάτι που σε χαλαρώνει. Κάθε πράξη αυτοφροντίδας ενισχύει την ενέργεια σου αλλά και την παρουσία σου για το παιδί.

Ζήτα βοήθεια χωρίς ενοχές . Μπορεί να είναι μια κουβέντα με κάποιον που σε καταλαβαίνει, μια βοήθεια που σε ανακουφίζει ή ένας άνθρωπος που μπορεί να σε ακούσει χωρίς να σε κρίνει. Δε χρειάζεται να είσαι μόνη σου.

Προστατεύσου από τη σύγκριση. Άφησε χώρο μόνο για τις φωνές που σε στηρίζουν. Κανείς δεν γνωρίζει τη δική σου πραγματικότητα καλύτερα από εσένα.

Μέσα από αυτά τα βήματα, η μητρότητα γίνεται μια διαδικασία αμοιβαίας φροντίδας: Φροντίζεις το παιδί σου με πλήρη παρουσία και αγάπη, ενώ παράλληλα φροντίζεις και τον εαυτό σου. Κρατάς ζωντανό τον δικό σου κόσμο, τις επιθυμίες σου και την ελευθερία σου. Η σχέση σου με το παιδί και με τον ίδιο σου τον εαυτό γίνεται πιο γεμάτη, ασφαλής και αυθεντική, και η καθημερινότητα αποκτά ισορροπία, χαρά και νόημα.