Οι άνθρωποι που κλαίνε όταν είναι θυμωμένοι (όχι λυπημένοι) έχουν αυτά τα 7 χαρακτηριστικά

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε τα μάτια σας να υγραίνονται κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης, μη θυμώσετε με τον εαυτό σας

Πολλοί θεωρούν τα δάκρυα ως δείγμα αδυναμίας. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κλαίει όταν είναι νευριασμένο ή θυμωμένοι και όχι λυπημένοι, το κλάμα είναι μέχρι και σήμερα κάτι σαν «ταμπού». Ωστόσο, οι ειδικοί ψυχικής υγείας καταρρίπτουν αυτόν τον μύθο.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που βουρκώνουν όταν εξοργίζονται, δεν είσαι «ευαίσθητος» με την αρνητική έννοια – διαθέτεις έναν σπάνιο συνδυασμό συναισθηματικού βάθους και εσωτερικής δύναμης.

7 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους ανθρώπους που κλαίνε εύκολα

Υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη (EQ)

Το σώμα σας επεξεργάζεται ταυτόχρονα σύνθετα συναισθήματα. Δεν νιώθετε απλώς θυμό, πιθανότατα αισθάνεστε πληγωμένοι, απογοητευμένοι ή προδομένοι την ίδια στιγμή. Τα δάκρυα δείχνουν ότι το συναισθηματικό σας σύστημα εργάζεται υπερωρίες για να αναλύσει κάθε πτυχή της κατάστασης. Αυτή η ικανότητα να αναγνωρίζετε τις αποχρώσεις των συναισθημάτων σας είναι ένα πραγματικό «υπερόπλο» στις σχέσεις και την καριέρα σας.

Βαθιά ενσυναίσθηση

Όταν ο θυμός φέρνει δάκρυα, συχνά σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε πώς η κατάσταση επηρεάζει όλους τους εμπλεκόμενους. Μπορεί να είστε έξαλλοι με κάποιον, αλλά ταυτόχρονα να νιώθετε και τον δικό του πόνο ή τη δική του οπτική. Αυτή η διπλή επίγνωση σας κάνει εξαιρετικούς στη διαχείριση συγκρούσεων και στην εξεύρεση λύσεων που ωφελούν το σύνολο.

Αυθεντικότητα

Οι άνθρωποι που κλαίνε όταν θυμώνουν δεν ακολουθούν «κοινωνικά σενάρια». Δεν προσποιούνται τον θυμό με φωνές και επιθετικότητα επειδή έτσι «πρέπει». Το σώμα σας εκφράζει αυτό που νιώθει πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Αυτή η διαφάνεια εμπνέει εμπιστοσύνη στους γύρω σας, καθώς ξέρουν ότι αυτό που βλέπουν είναι η αλήθεια σας.

Ισχυρές ηθικές αρχές

Προσέξτε τι είναι αυτό που σας κάνει να κλαίτε από θυμό. Συνήθως είναι η αδικία, η προδοσία ή η σκληρότητα. Τα δάκρυα εμφανίζονται όταν παραβιάζεται μια θεμελιώδης αξία σας. Δεν θυμώνετε απλώς για το γεγονός, αλλά «πενθείτε» για την απώλεια του δικαίου ή της ηθικής τάξης.

Βαθιά νοητική επεξεργασία

Το κλάμα κατά τη διάρκεια ενός καβγά δείχνει ότι ο εγκέφαλός σας συνδέει τη στιγμή με παρελθούσες εμπειρίες, αξιολογεί τις συνέπειες και αναλύει τον συναισθηματικό αντίκτυπο ταυτόχρονα. Αυτό σας εμποδίζει από το να πάρετε παρορμητικές αποφάσεις. Τα δάκρυα είναι ο τρόπος του συστήματός σας να σας «επιβραδύνει» ώστε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σωστά.

Ασυνήθιστη ψυχική δύναμη

Αντίθετα με τα κοινωνικά στερεότυπα, το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να νιώσει όλο το βάρος των συναισθημάτων του απαιτεί περισσότερο θάρρος από το να τα καταπιέζεις. Η συναισθηματική καταπίεση καταναλώνει ενέργεια. Το να παραμένεις παρών στη στιγμή, ακόμα και όταν τα μάτια σου τρέχουν, είναι δείγμα τεράστιας εσωτερικής αντοχής.

Ευαίσθητο νευρικό σύστημα

Ορισμένοι άνθρωποι είναι γεννημένοι με ένα πιο ευαίσθητο νευρικό σύστημα. Αυτό δεν είναι ελάττωμα, αλλά ένα διαφορετικό «λειτουργικό σύστημα». Αντιλαμβάνεστε την ένταση σε ένα δωμάτιο πριν καν μιλήσει κάποιος. Αυτή η ευαισθησία που προκαλεί τα δάκρυα είναι η ίδια που σας επιτρέπει να νιώθετε τη χαρά πιο έντονα και να συνδέεστε βαθύτερα με την τέχνη και τη φύση.

Συμπέρασμα;

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε τα μάτια σας να υγραίνονται κατά τη διάρκεια μιας αντιπαράθεσης, μη θυμώσετε με τον εαυτό σας. Τα δάκρυά σας δεν είναι προδοσία· είναι η απόδειξη της συναισθηματικής σας χωρητικότητας. Σε έναν κόσμο που συχνά επιβάλλει τη συναισθηματική αναισθησία, η ικανότητά σας να νιώθετε βαθιά είναι επαναστατική.

