Μετά το FOMO, έρχεται το FOBO: Πώς θα αναγνωρίσεις αυτή την «παγίδα» αναποφασιστικότητας

Η «μάστιγα» των υπερβολικών επιλογών και πώς η αναζήτηση του τέλειου μπορεί να σαμποτάρει την ψυχική σου υγεία

Πιθανότατα γνωρίζεις ήδη τον όρο FOMO (Fear of Missing Out), τον φόβο δηλαδή ότι κάπου αλλού συμβαίνει κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό που κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα συναίσθημα που μας ωθεί να τσεκάρουμε διαρκώς τα social media για να μη μείνουμε «εκτός». Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος, ίσως πιο ύπουλος και καταστροφικός «συγγενής» του, που επηρεάζει την καθημερινότητά σου με τρόπο που ίσως δεν είχες αντιληφθεί μέχρι σήμερα: το FOBO.

Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος FOBO;

Ο όρος FOBO είναι το ακρωνύμιο του Fear of a Better Option (Φόβος Μήπως Υπάρχει Καλύτερη Επιλογή). Επινοήθηκε από τον συγγραφέα και επενδυτή Patrick McGinnis —τον ίδιο άνθρωπο που δημιούργησε και τον όρο FOMO— και περιγράφει την έντονη αγωνία που νιώθεις όταν καλείσαι να πάρεις μια απόφαση. Αντί να επιλέξεις αυτό που έχεις μπροστά σου, παγώνεις από τον φόβο ότι αν δεσμευτείς τώρα, θα χάσεις μια άλλη, δυνητικά ιδανικότερη επιλογή που μπορεί να εμφανιστεί στο άμεσο μέλλον.

Σε αντίθεση με το FOMO, που είναι μια εσωτερική κοινωνική ανησυχία για το τι κάνουν οι άλλοι, το FOBO είναι μια «πάθηση της αφθονίας». Στον σύγχρονο κόσμο των απεριόριστων ψηφιακών δυνατοτήτων, βομβαρδίζεσαι από χιλιάδες εναλλακτικές. Είτε πρόκειται για το ποιο απορρυπαντικό θα αγοράσεις από το ράφι, είτε για το ποια σειρά θα δεις στο Netflix, είτε ακόμα και για το ποιον σύντροφο θα επιλέξεις σε μια εφαρμογή γνωριμιών, το FOBO σε οδηγεί σε μια εξαντλητική κατάσταση «παράλυσης μέσω της ανάλυσης».

Πώς το FOBO καταστρέφει τις σχέσεις και την ευτυχία σου

Το FOBO δεν επηρεάζει μόνο τη δική σου ηρεμία, αλλά λειτουργεί τοξικά και για τους ανθρώπους γύρω σου. Όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση, τείνεις να αντιμετωπίζεις τις επιλογές σου —και τους ανθρώπους— σαν να είναι παράθυρα σε έναν browser που παραμένουν ανοιχτά «μήπως και βρεθεί κάτι καλύτερο».

Όταν καθυστερείς να δώσεις μια απάντηση σε μια πρόσκληση ή όταν ακυρώνεις σχέδια την τελευταία στιγμή επειδή προέκυψε κάτι «πιο ενδιαφέρον», στέλνεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους φίλους, την οικογένεια ή τους συνεργάτες σου: ότι είναι απλώς οι εφεδρικές σου λύσεις. Αυτή η συμπεριφορά σταδιακά διαβρώνει την εμπιστοσύνη και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική απομόνωση, καθώς οι άλλοι κουράζονται να περιμένουν τη δική σου οριστική απόφαση.

Επιπλέον, το FOBO σε εμποδίζει να απολαύσεις το παρόν. Ακόμη και αφού πάρεις μια απόφαση, συνεχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, αναρωτώμενος αν έκανες το σωστό. Αυτή η διαρκής σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που έχεις και σε ένα υποθετικό «τέλειο» σενάριο, σου στερεί τη δυνατότητα να νιώσεις ικανοποίηση και πληρότητα.

Πρακτικές στρατηγικές για να νικήσεις την αναποφασιστικότητα

Αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στα παραπάνω, δεν χρειάζεται να απελπίζεσαι. Η αντιμετώπιση του FOBO απαιτεί μια συνειδητή αλλαγή στον τρόπο που σκέφτεσαι για τις επιλογές σου.

Απλοποίησε τη διαδικασία: Μην προσπαθείς να εξετάσεις κάθε δυνατή εκδοχή. Περιόρισε τις επιλογές σου σε δύο ή τρεις το πολύ από την αρχή. Η υπερβολική πληροφόρηση δεν οδηγεί πάντα σε καλύτερες αποφάσεις, αλλά σε περισσότερο άγχος.

Αποδέξου το «αρκετά καλό» (Satisficing): Η αναζήτηση της απόλυτης τελειότητας είναι μια παγίδα. Οι ειδικοί προτείνουν να θέτεις κάποια βασικά κριτήρια και, μόλις μια επιλογή τα καλύψει, να προχωράς με αυτήν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Θυμήσου τη δυνατότητα διόρθωσης: Οι περισσότερες αποφάσεις στη ζωή μας δεν είναι χαραγμένες σε μάρμαρο. Αν το γεύμα που παρήγγειλες δεν ήταν το κορυφαίο, θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι άλλο αύριο. Ακόμα και σε μεγαλύτερα ζητήματα, όπως μια επαγγελματική επιλογή, υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσαρμογής και αλλαγής πορείας στο μέλλον.

Εμπιστεύσου το ένστικτό σου: Συχνά το υποσυνείδητό σου έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα πολύ πιο γρήγορα από τη λογική σου. Αν νιώθεις μια εσωτερική έλξη προς μια κατεύθυνση, άκου την.

Το FOBO είναι ο κλέφτης της χαράς και του χρόνου σου. Μαθαίνοντας να δεσμεύεσαι σε μια επιλογή και να αφήνεις πίσω σου τα «τι θα γινόταν αν», κερδίζεις το πολυτιμότερο αγαθό: την ψυχική σου ηρεμία.