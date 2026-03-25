Το σημάδι στον πρώτο χρόνο γάμου που αυξάνει τον κίνδυνο διαζυγίου κατά 67%

Ένας συχνός αλλά υποτιμημένος παράγοντας μπορεί να καθορίσει την πορεία μιας σχέσης από πολύ νωρίς, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο πρώτος χρόνος ενός γάμου θεωρείται από τους πιο καθοριστικούς για την πορεία ενός ζευγαριού, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα σχέσεων. Είναι η περίοδος, όπου δύο άνθρωποι καλούνται να συγχρονίσουν την καθημερινότητά τους, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους και να χτίσουν κοινές βάσεις. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν ορισμένα «καμπανάκια» που, αν αγνοηθούν, μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το μέλλον της σχέσης. Ένα από αυτά, σύμφωνα με έρευνες, συνδέεται με αύξηση έως και 67% στην πιθανότητα διαζυγίου.

Σε έναν γάμο - όπως και σε μια σχέση, οι διαφωνίες είναι αναμενόμενες. Όμως, όταν συγκεκριμένα ζητήματα επανέρχονται και δημιουργούν σταθερή ένταση, τότε ίσως κρύβουν βαθύτερα προβλήματα. Οι ειδικοί επισημαίνουν, ότι οι συγκρούσεις που σχετίζονται με την προσωπική ζωή και τις εξωτερικές επιρροές μπορούν να είναι πιο σοβαρές απ’ όσο φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση. Όταν ένας σύντροφος νιώθει ότι δεν γίνεται κατανοητός ή αποδεκτός σε βασικούς τομείς της ζωής του, η δυσαρέσκεια συσσωρεύεται. Με τον χρόνο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική απόσταση και αποξένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα «στοιχήματα» στον γάμο είναι η ισορροπία ανάμεσα στο «μαζί» και το «εγώ». Κανείς δεν παύει να είναι ξεχωριστή προσωπικότητα επειδή παντρεύεται. Οι ανάγκες για προσωπικό χρόνο, έκφραση και κοινωνική επαφή παραμένουν σημαντικές. Όταν αυτή η ισορροπία διαταράσσεται, μπορεί να προκύψουν συναισθήματα πίεσης ή περιορισμού. Από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρχουν σαφή όρια και συνεννόηση, δημιουργούνται παρεξηγήσεις που επηρεάζουν τη συνολική δυναμική της σχέσης.

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην αποφυγή κρίσεων

Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αποφυγή προβλημάτων. Τα ζευγάρια που εκφράζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους από νωρίς έχουν περισσότερες πιθανότητες να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δυσκολίες. Αντίθετα, όταν τα συναισθήματα μένουν ανείπωτα ή υποτιμώνται, δημιουργείται ένα υπόστρωμα έντασης. Οι μικρές διαφωνίες μετατρέπονται σε μεγαλύτερες συγκρούσεις και η απόσταση μεγαλώνει.

Το ποσοστό του 67% δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια επαναλαμβανόμενη δυναμική που εμφανίζεται νωρίς στον γάμο. Είναι μια ένδειξη ότι όταν δεν υπάρχει αποδοχή, κατανόηση και σεβασμός σε βασικές πτυχές της ζωής του άλλου, η σχέση δυσκολεύεται να εξελιχθεί υγιώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε διαφωνία οδηγεί σε διαζύγιο, αλλά ότι ο τρόπος διαχείρισής της παίζει καθοριστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, ο πρώτος χρόνος γάμου δεν είναι απλώς μια ρομαντική περίοδος, αλλά ένα κρίσιμο στάδιο προσαρμογής. Το «καμπανάκι» του 67% λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι μικρές εντάσεις δεν πρέπει να αγνοούνται. Με ειλικρίνεια, κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό, μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες εξέλιξης και όχι σε αιτίες ρήξης.

