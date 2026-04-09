Οι άβολες ερωτήσεις του Πάσχα (και πώς να απαντήσεις χωρίς νεύρα)

Από το «πότε θα παντρευτείς;» μέχρι το «τι κάνεις με τη δουλειά;» — μικρά tips για να κρατήσεις την ψυχραιμία σου στα οικογενειακά τραπέζια

Τα οικογενειακά τραπέζια και ειδικά το Πάσχα έχουν κάτι ζεστό και γνώριμο, αλλά συχνά συνοδεύονται και από εκείνες τις κλασικές, άβολες ερωτήσεις που μπορούν να σου χαλάσουν τη διάθεση μέσα σε δευτερόλεπτα. Είτε πρόκειται για τα προσωπικά σου, είτε για τη δουλειά, είτε για επιλογές που δεν θέλεις να εξηγήσεις, η κατάληξη είναι σχεδόν πάντα ίδια.

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις δεν γίνονται με κακή πρόθεση. Είναι, όμως, φορτισμένες. Και γι’ αυτό χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να απαντάς χωρίς να εκνευρίζεσαι, αλλά και χωρίς να νιώθεις ότι πρέπει να απολογηθείς.

5 τρόποι να διαχειριστείς τις πιο άβολες στιγμές με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση

Απάντησε σύντομα και άλλαξε θέμα

Δεν χρειάζεται να δώσεις πλήρη αναφορά για τη ζωή σου. Μια σύντομη, ουδέτερη απάντηση είναι αρκετή. Για παράδειγμα: «Όλα καλά προς το παρόν!» και αμέσως μετά μπορείς να ρωτήσεις κάτι άλλο.

Χρησιμοποίησε το χιούμορ ως ασπίδα

Το χιούμορ αποφορτίζει την ένταση και σε βοηθά να αποφύγεις την αμηχανία. Σε μια ερώτηση τύπου «πότε θα παντρευτείς;», μπορείς να απαντήσεις: «Μόλις μου στείλουν το πρόγραμμα!» Έτσι, δεν απαντάς ουσιαστικά, αλλά κρατάς τον έλεγχο.

Βάλε ευγενικά όρια

Αν μια ερώτηση σε ενοχλεί πραγματικά, έχεις κάθε δικαίωμα να το δείξεις με ήρεμο τρόπο. Μια φράση όπως «Προτιμώ να μην το συζητήσω αυτό τώρα» είναι ξεκάθαρη, χωρίς να δημιουργεί ένταση.

Μην το παίρνεις προσωπικά

Πολλές φορές, οι ερωτήσεις λένε περισσότερα για αυτόν που τις κάνει παρά για εσένα. Είναι θέμα συνήθειας, κουλτούρας ή απλώς αμηχανίας. Αν το δεις έτσι, θα σου είναι πιο εύκολο να μην φορτιστείς συναισθηματικά.

Θυμήσου ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τη ζωή σου

Δεν είσαι υποχρεωμένος να δίνεις απαντήσεις που δεν θέλεις. Η ζωή σου δεν είναι προς «έγκριση» στο οικογενειακό τραπέζι. Όσο πιο πολύ το συνειδητοποιείς αυτό, τόσο πιο άνετα θα κινείσαι σε τέτοιες καταστάσεις.

Τα οικογενειακά τραπέζια δεν χρειάζεται να είναι πεδίο άγχους. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το σημαντικό δεν είναι να έχεις τις τέλειες απαντήσεις, αλλά να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και ίσως να τα πάρεις όλα πιο πολύ στην πλάκα.