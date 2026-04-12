Γιατί οι άνδρες ωφελούνται από τις γυναικείες φιλίες - Τι αποκαλύπτουν οι έρευνες

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι φιλίες ανδρών με γυναίκες ενισχύουν τη συναισθηματική εγγύτητα και μειώνουν τον ανταγωνισμό.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να δημιουργούν στενές φιλίες με άτομα του ίδιου φύλου, ολοένα και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν τα σημαντικά ψυχολογικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις διαφυλικές φιλίες — ιδιαίτερα για τους άνδρες.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, περίπου το 89% των ανθρώπων δηλώνει ότι ο καλύτερός του φίλος είναι του ίδιου φύλου, ενώ μόλις το 11% αναφέρει ότι έχει καλύτερο φίλο διαφορετικού φύλου. Το εύρημα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες συχνά ευνοούν τη δημιουργία ομοφυλικών φιλικών σχέσεων. Από την παιδική ηλικία, οι άνθρωποι έρχονται συχνότερα σε επαφή με συνομηλίκους του ίδιου φύλου — είτε μέσω σχολικών δραστηριοτήτων είτε μέσω αθλημάτων — γεγονός που διευκολύνει τη δημιουργία δεσμών.

Επιπλέον, οι κοινές εμπειρίες και οι κοινωνικές προσδοκίες ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ερωτικοί σύντροφοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν με καχυποψία ή ζήλια τις στενές φιλίες με άτομα άλλου φύλου, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά. Ωστόσο, παρά αυτά τα εμπόδια, οι διαφυλικές φιλίες φαίνεται να προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα — ιδιαίτερα για τους άνδρες.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι οι άνδρες τείνουν να εκφράζονται πιο ανοιχτά όταν βρίσκονται σε φιλικές σχέσεις με γυναίκες. Ήδη από τη δεκαετία του 1990, έρευνα (Reisman, 1990) είχε δείξει ότι οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να μοιραστούν προσωπικά προβλήματα και συναισθήματα με άνδρες φίλους. Αντίθετα, στις φιλίες τους με γυναίκες, εμφανίζονται πιο πρόθυμοι να μιλήσουν για ευαίσθητα ζητήματα, γεγονός που ενισχύει τη συναισθηματική τους έκφραση.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο αφορά τον ανταγωνισμό. Οι ανδρικές φιλίες συχνά χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνιστικό στοιχείο, είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες είτε για άλλες μορφές σύγκρισης. Αν και ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι υγιής σε κάποιο βαθμό, όταν γίνεται υπερβολικός μπορεί να επιβαρύνει τη σχέση. Έρευνα του 2022 (Hojjat et al.) δείχνει ότι οι άνδρες είναι αισθητά λιγότερο ανταγωνιστικοί στις φιλίες τους με γυναίκες, γεγονός που συμβάλλει σε πιο ήρεμες και ισορροπημένες σχέσεις.

Το τρίτο και ίσως πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά το επίπεδο συναισθηματικής εγγύτητας. Οι άνδρες γενικά αξιολογούν τις φιλίες τους ως λιγότερο στενές συναισθηματικά σε σύγκριση με τις γυναίκες — ένα φαινόμενο γνωστό ως «χάσμα φύλου στη φιλία». Ωστόσο, η ίδια μελέτη του 2026 αποκάλυψε ότι οι άνδρες που έχουν καλύτερη φίλη μια γυναίκα δηλώνουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εγγύτητας σε σχέση με όσους έχουν άνδρα καλύτερο φίλο.

Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν ότι οι διαφυλικές φιλίες μπορούν να λειτουργήσουν ως πολύτιμο εργαλείο ψυχολογικής ενίσχυσης για τους άνδρες. Προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο για έκφραση, μειώνουν την πίεση του ανταγωνισμού και ενισχύουν την αίσθηση συναισθηματικής σύνδεσης.

Συνολικά, η επιστημονική εικόνα είναι σαφής: παρότι λιγότερο συχνές, οι φιλίες μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορούν να έχουν βαθιά και ουσιαστική επίδραση στην ψυχική υγεία και την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Σε μια εποχή όπου η συναισθηματική ευεξία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ίσως αξίζει να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη φιλία πέρα από τα όρια του φύλου.