Productivity theatre: Όταν φαίνεσαι απασχολημένος αλλά δεν είσαι

Όταν το να φαίνεσαι απασχολημένος αντικαθιστά την ουσία και σε κρατά μακριά από πραγματικά αποτελέσματα. Αίτια και λύσεις στο πρόβλημα.

Έχεις ανοίξει 12 tabs, αλλάζεις συνέχεια μεταξύ emails, πληκτρολογείς με ένταση και σηκώνεις φρύδια σαν να λύνεις παγκόσμια κρίση. Συγχαρητήρια: παίζεις στο productivity theatre.

Τι είναι το productivity theatre

Το productivity theatre είναι η τέχνη του να φαίνεσαι απασχολημένος χωρίς να είσαι πραγματικά παραγωγικός. Και δεν το κάνουμε επειδή είμαστε τεμπέληδες - το κάνουμε επειδή νιώθουμε ότι πρέπει να δείχνουμε ότι δουλεύουμε.

Στο γραφείο, αυτό μεταφράζεται σε meetings που θα μπορούσαν να είναι emails, σε emails που θα μπορούσαν να είναι μία πρόταση, και σε “δουλειά” που είναι περισσότερο παρουσία παρά ουσία.

Στο σπίτι, είναι λίγο πιο… aesthetic: planners, to-do lists, productivity apps, timers. Όλα τέλεια οργανωμένα, εκτός από το ότι δεν κάνεις τελικά αυτά που γράφεις στις ατελείωτες λίστες σου.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το θέατρο σε εξαντλεί χωρίς να σου δίνει αποτέλεσμα. Νιώθεις κουρασμένος, αλλά όχι ικανοποιημένος και απασχολημένος, αλλά όχι αποτελεσματικός.

Γιατί συμβαίνει; Γιατί η κουλτούρα μας ανταμείβει το “φαίνεσαι” όσο και το “είσαι”. Αν δείχνεις ότι δουλεύεις, συχνά θεωρείται αρκετό. Συχνά συνδέεται με το σύνδρομο του απατεώνα, γιατί όταν αμφιβάλλεις για την αξία σου, προσπαθείς να το καλύψεις δείχνοντας υπερ-δραστήριος. Αντί να εμπιστευτείς τις ικανότητές σου, προσπαθείς να αποδείξεις συνεχώς ότι ανήκεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θυσιάζεις την πραγματική παραγωγικότητα για την εικόνα. Αυτός ο κύκλος σε κρατά απασχολημένο, αλλά όχι ουσιαστικά αποτελεσματικό.

Τι μπορείς να κάνεις για να το μειώσεις

Ξεκίνα βάζοντας προτεραιότητες με βάση τον αντίκτυπο, όχι την εικόνα. Διάλεξε 2–3 σημαντικά tasks τη μέρα, βάζοντας προτεραιότητες, και δούλεψέ τα χωρίς διακοπές, αντί να γεμίζεις τον χρόνο σου με μικρο-δραστηριότητες. Μείωσε τα περιττά meetings, βάλε όρια στα notifications και δώσε χώρο στο να δουλεύεις αδιάκοπα και σε βάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις λίστες με το τι χρειάζεται να κάνεις. Αν σε βοηθάει να γράφεις, φυσικά ή μη, τις υποχρεώσεις σου, τότε κάντο. Απλώς μετά μην αποφεύγεις να κάνεις και τα ίδια τα tasks. Και το πιο σημαντικό: σταμάτα να μετράς την αξία της δουλειάς σου με το πόσο busy φαίνεσαι. Η παραγωγικότητα φαίνεται στα αποτελέσματα, όχι στην κίνηση.

Η λύση δεν είναι να κάνεις περισσότερα. Είναι να κάνεις λιγότερα, αλλά πιο ουσιαστικά. Να ξεχωρίζεις τι έχει πραγματικό αντίκτυπο και τι είναι απλώς θόρυβος. Και, ναι, αυτό σημαίνει ότι κάποιες στιγμές θα φαίνεσαι λιγότερο busy, αλλά στην πραγματικότητα θα είσαι πιο παραγωγικός και με καλύτερα αποτελέσματα.