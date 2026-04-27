3 κατηγορίες ανθρώπων που, αν τους εμπιστευτείς εύκολα, μπορεί να σε απογοητεύσουν

Η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη - και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όση νομίζουμε.

Η εμπιστοσύνη είναι από τα πιο πολύτιμα στοιχεία σε κάθε σχέση - φιλική, επαγγελματική ή προσωπική. Χτίζεται με τον χρόνο, δοκιμάζεται στις δύσκολες στιγμές και, όταν χαθεί, δύσκολα αποκαθίσταται. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές την προσφέρουμε πιο εύκολα απ’ όσο θα έπρεπε.

Υπάρχουν ορισμένοι τύποι ανθρώπων που, ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους, έχουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που οδηγούν σε απογοήτευση. Το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε καχύποπτοι, αλλά να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα σημάδια.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου

1.Ο άνθρωπος που αλλάζει στάση ανάλογα με το συμφέρον

Πρόκειται για εκείνον που προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το τι τον εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί να δείχνει υποστηρικτικός, όταν σε χρειάζεται, αλλά να αποστασιοποιείται όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Η ασυνέπεια αυτή είναι το βασικό “καμπανάκι”, καθώς δείχνει ότι η σχέση δεν βασίζεται σε σταθερές αξίες αλλά σε συγκυρίες.

2.Ο υπερβολικά “κλειστός” άνθρωπος που δεν αποκαλύπτεται ποτέ

Όλοι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, όμως όταν κάποιος δεν ανοίγεται ποτέ, δεν μοιράζεται τίποτα ουσιαστικό και κρατά συνεχώς αποστάσεις, η σχέση γίνεται μονόπλευρη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να είναι αμοιβαία, γιατί δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση.

3.Ο άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι δεν κρατά λόγο

Δεν χρειάζονται μεγάλες ενδείξεις - οι μικρές ασυνέπειες είναι αρκετές. Υποσχέσεις που δεν τηρούνται, λόγια που αλλάζουν, δικαιολογίες που επαναλαμβάνονται. Όταν αυτό γίνεται μοτίβο, η εμπιστοσύνη δεν “χτίζεται”, αλλά φθείρεται σταδιακά, ακόμη κι αν υπάρχει καλή πρόθεση.

