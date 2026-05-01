11 σημάδια που μαρτυρούν πως είσαι ψυχικά εξαντλημένος και όχι απλώς αγχωμένος

Οι συμπεριφορές και το σώμα μας “βροντοφωνάζουν” ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η ψυχική εξάντληση δεν εμφανίζεται ξαφνικά ούτε με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Συχνά «μεταμφιέζεται» σε απλό άγχος ή κούραση, με αποτέλεσμα να την αγνοούμε ή να τη θεωρούμε κάτι παροδικό. Ωστόσο, όταν η πίεση της καθημερινότητας συσσωρεύεται χωρίς ουσιαστική αποφόρτιση, το μυαλό και το σώμα αρχίζουν να στέλνουν πιο έντονα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά.

Σε αντίθεση με το περιστασιακό στρες, η ψυχική εξάντληση επηρεάζει βαθύτερα τη λειτουργικότητα, τη διάθεση και την ενέργειά μας. Μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση, να επηρεάσει τον ύπνο και να αλλάξει ακόμα και τις συνήθειες που κάποτε μας έδιναν χαρά ή ισορροπία. Είναι μια κατάσταση που δεν πρέπει να υποτιμάται, καθώς μπορεί να επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής μας – από την εργασία μέχρι τις προσωπικές σχέσεις μας.

Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα σημάδια, μπορούμε να κάνουμε το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα: να φροντίσουμε τον εαυτό μας πριν η κατάσταση γίνει πιο δύσκολη. Οι συμπεριφορές και οι αλλαγές που συχνά αγνοούμε είναι στην πραγματικότητα ενδείξεις που αξίζουν την προσοχή μας. Παρακάτω θα δεις 11 σημάδια που μπορεί να αποκαλύπτουν ότι δεν πρόκειται απλώς για άγχος, αλλά για κάτι βαθύτερο.

Αν εντοπίζεις αυτές τις συμπεριφορές στον εαυτό σου μάλλον είσαι ψυχικά εξαντλημένος