Αυθεντικοί άνθρωποι: Τα 3 πράγματα που κάνουν διαφορετικά χωρίς να ζητούν την έγκριση κανενός

Οι αυθεντικοί άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη την άποψη κανενός.

Σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με βάση τις προσδοκίες των άλλων, οι πραγματικά αυθεντικοί άνθρωποι ξεχωρίζουν. Δεν ακολουθούν τυφλά κανόνες που δεν τους εκφράζουν, ούτε θυσιάζουν την ευτυχία τους για να πάρουν αποδοχή και επιβεβαίωση. Αντίθετα, επιλέγουν να ζουν συνειδητά, με αυτογνωσία και ελευθερία.

Η αυθεντικότητα δεν είναι απλώς μια τάση προσωπικής ανάπτυξης. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η απόφαση να σταματήσεις να λειτουργείς στον «αυτόματο πιλότο» και να δημιουργήσεις μια ζωή που αντικατοπτρίζει πραγματικά αυτό που είσαι.

3 χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τους αυθεντικούς ανθρώπους από τους υπόλοιπους

1. Οι αυθεντικοί άνθρωποι παίζουν με τους δικούς τους κανόνες

Οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλώνουν προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τα «πρέπει» της κοινωνίας, της οικογένειας ή του περιβάλλοντός τους. Οι αυθεντικοί άνθρωποι, όμως, κάποια στιγμή αναρωτιούνται: «Ζω πραγματικά τη ζωή που θέλω ή αυτή που περιμένουν οι άλλοι από εμένα;»

Από τη στιγμή που αρχίζουν να ακολουθούν τους δικούς τους στόχους, όνειρα και αξίες, η ζωή τους αλλάζει. Δεν φοβούνται να πάρουν αποφάσεις που ίσως δεν εγκρίνουν όλοι, γιατί γνωρίζουν ότι η προσωπική ευτυχία δεν χτίζεται πάνω στις προσδοκίες των άλλων. Η αυθεντική ζωή απαιτεί θάρρος, προσωπική ευθύνη και ξεκάθαρη κατεύθυνση.

2. Εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα με αυτοπεποίθηση

Οι αυθεντικοί άνθρωποι δεν καταπιέζουν τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους για να «κρατήσουν τις ισορροπίες». Μαθαίνουν να επικοινωνούν ξεκάθαρα, με σεβασμό αλλά και σταθερότητα. Η διεκδικητικότητα είναι βασικό στοιχείο της αυθεντικότητας. Αυτό σημαίνει ότι: εκφράζουν τη γνώμη τους χωρίς φόβο, θέτουν υγιή όρια, δεν εξαρτώνται υπερβολικά από την αποδοχή των άλλων και δεν θυσιάζουν τον εαυτό τους για να ευχαριστούν τους πάντες. Όταν ένας άνθρωπος μαθαίνει να υπερασπίζεται τις ανάγκες και τις αξίες του, αποκτά μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και πιο υγιείς σχέσεις.

3. Αφήνουν πίσω τις προσδοκίες των άλλων

Ένα από τα πιο απελευθερωτικά βήματα στη ζωή είναι να σταματήσεις να ζεις σύμφωνα με αυτά που περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Οι αυθεντικοί άνθρωποι κατανοούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τις αντιδράσεις, τις απόψεις ή την ευτυχία των άλλων. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να προστατεύσουν τη δική τους ψυχική ηρεμία και να αποδεχτούν τη ζωή όπως είναι. Η λεγόμενη «ριζική αποδοχή» βοηθά έναν άνθρωπο να αφήσει πίσω του την ανάγκη συνεχούς επιβεβαίωσης και να επικεντρωθεί στη δική του εξέλιξη.

Γιατί τόσοι άνθρωποι ζουν χωρίς αυθεντικότητα;

Πολλοί άνθρωποι νιώθουν χαμένοι και δυστυχισμένοι επειδή:

ακολουθούν κανόνες που δεν ταιριάζουν στις πραγματικές τους ανάγκες

καταπιέζουν τον εαυτό τους για να μην απογοητεύσουν τους άλλους

ξοδεύουν όλη τους την ενέργεια προσπαθώντας να κρατήσουν τους πάντες ευχαριστημένους

νιώθουν θυμό, απογοήτευση και εσωτερικό κενό

Η αλήθεια είναι πως όταν θυσιάζεις τη δική σου αυθεντικότητα για την αποδοχή των άλλων, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι άλλοι θα είναι πραγματικά ευχαριστημένοι. Αντίθετα, συχνά οδηγείσαι σε συναισθηματική εξάντληση και εσωτερική σύγκρουση.

