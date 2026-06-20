Τι λέει το αγαπημένο σου κοκτέιλ για σένα;

Μπορεί να νομίζεις ότι απλώς διαλέγεις ποτό, αλλά το cocktail που παραγγέλνεις λέει περισσότερα για την προσωπικότητά σου απ’ όσο φαντάζεσαι.

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων όταν ανοίγει ένας κατάλογος με cocktails: εκείνοι που κοιτάζουν για δέκα λεπτά χωρίς να ξέρουν τι θέλουν και εκείνοι που λένε αμέσως «μία Margarita» ή «ένα Negroni» χωρίς δεύτερη σκέψη. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, το ποτό που διαλέγουμε γίνεται μικρό κομμάτι της προσωπικότητάς μας.

Τα cocktails άλλωστε δεν είναι απλώς αλκοόλ μέσα σε ένα ωραίο ποτήρι. Είναι vibe, αισθητική, διάθεση και πολλές φορές δήλωση χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαίο που τα social media έχουν γεμίσει videos που αναλύουν τι σημαίνει αν κάποιος πίνει Dirty Martini ή γιατί οι άνθρωποι που παραγγέλνουν Aperol Spritz μοιάζουν πάντα σαν να βρίσκονται σε ιταλικές διακοπές.

Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σου cocktail για την προσωπικότητα, το vibe και τον τρόπο ζωής σου

Margarita: Η ψυχή της παρέας

Αν η Margarita είναι το go-to cocktail σου, μάλλον είσαι ο άνθρωπος που λέει “ένα ποτό μόνο” και τελικά καταλήγει να κλείνει το μαγαζί. Οι fans της Margarita θεωρούνται outgoing, κοινωνικοί και αυθόρμητοι. Είναι οι άνθρωποι που θα οργανώσουν ταξίδι τελευταία στιγμή, θα χορέψουν χωρίς λόγο και θα μιλήσουν σε αγνώστους στις διακοπές. Υπάρχει επίσης κάτι carefree σε αυτό το cocktail. Δεν προσπαθεί υπερβολικά να δείξει sophisticated, αλλά παραμένει iconic. Και ίσως αυτό να λέει πολλά και για τους ανθρώπους που το επιλέγουν.

Negroni: Ο μυστηριώδης και “λίγο δύσκολος”

Το Negroni δεν είναι cocktail για όλους. Είναι bitter, έντονο και αρκετά ιδιαίτερο - όπως ακριβώς και οι άνθρωποι που το αγαπούν. Αν παραγγέλνεις Negroni, πιθανότατα είσαι άνθρωπος με strong opinions, ιδιαίτερο γούστο και μια μικρή obsession με aesthetics και λεπτομέρειες. Συνήθως οι Negroni άνθρωποι είναι εκείνοι που ακούνε “ψαγμένη” μουσική, βλέπουν ταινίες πριν γίνουν mainstream και έχουν πάντα άποψη για τα πάντα. Κάποιοι τους θεωρούν δύσκολους και επιβλητικούς. Εκείνοι το θεωρούν κομπλιμέντο.

Cosmopolitan: Main character energy

Το Cosmopolitan κουβαλά ακόμα κάτι από το Sex and the City era. Glamorous, παιχνιδιάρικο και λίγο δραματικό, είναι το cocktail των ανθρώπων που λατρεύουν τη ζωή στην πόλη, τα late-night dinners και τα “θα βγω μόνο για ένα κρασί” που καταλήγουν στις 3 το πρωί. Όσοι πίνουν Cosmopolitan συνήθως αγαπούν τη μόδα, τις ωραίες εικόνες και το να νιώθουν ότι πρωταγωνιστούν στη δική τους ταινία. Είναι κοινωνικοί, επικοινωνιακοί και δύσκολα περνούν απαρατήρητοι.

Dirty Martini: Το cool άτομο που δεν προσπαθεί να είναι cool

Το Dirty Martini έχει αποκτήσει τεράστιο comeback τα τελευταία χρόνια και όχι τυχαία. Είναι strong, salty και σκέτο πικρό αλκοόλ. Οι άνθρωποι που το παραγγέλνουν συνήθως αποπνέουν αυτοπεποίθηση και ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αρέσουν σε όλους και μάλλον αυτό είναι που τους κάνει τόσο ενδιαφέροντες. Είναι οι άνθρωποι που θα φορέσουν total black μέσα στον Αύγουστο και somehow θα δείχνει σωστό.

Mojito: Ο ανέμελος traveller

Αν αγαπάς το Mojito, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχεις ήδη ψάξει πτήσεις για κάποιο νησί ενώ διαβάζεις αυτό το άρθρο. Οι Mojito άνθρωποι είναι fun, χαλαροί και αρκετά αυθόρμητοι. Θέλουν το ποτό τους δροσερό, τη ζωή τους ελαφριά και την παρέα τους γεμάτη γέλιο. Είναι επίσης οι άνθρωποι που στέλνουν “πού είστε;” στις 11 το βράδυ και καταφέρνουν πάντα να πείθουν όλη την παρέα να βγει.

Aperol Spritz: Το aesthetic παιδί του καλοκαιριού

Το Aperol Spritz δεν είναι απλώς cocktail, είναι ολόκληρο moodboard. Sunset, ιταλική μουσική, oversized λινά πουκάμισα και φωτογραφίες σε golden hour. Οι άνθρωποι που το αγαπούν συνήθως είναι αισιόδοξοι, κοινωνικοί και obsessed με την εμπειρία γύρω από το ποτό όσο και με το ίδιο το ποτό. Κάποιοι θεωρούν ότι το Aperol είναι basic. Αλλά οι fans του ξέρουν ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην πίνεις κάτι που μοιάζει με καλοκαίρι. Ωραία εναλλακτική είναι με λιμοντσέλο ή pink grapefruit soda, για τους πιο ψαγμένους.

Old Fashioned: Η old soul της παρέας

Το Old Fashioned είναι ίσως το πιο “quiet luxury” cocktail που υπάρχει. Κλασικό, διαχρονικό και χωρίς υπερβολές, συνδέεται με ανθρώπους που εκτιμούν την ποιότητα, την παράδοση και τις ουσιαστικές συζητήσεις. Οι άνθρωποι που παραγγέλνουν Old Fashioned συνήθως δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν κανέναν. Έχουν αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και μια old-school γοητεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Pornstar Martini: Ο άνθρωπος που θέλει να περάσει καλά και δεν ντρέπεται να το δείξει

Το Pornstar Martini είναι loud, fun και ξεκάθαρα unapologetic. Αν είναι το αγαπημένο σου cocktail, μάλλον είσαι άνθρωπος που αγαπά τη διασκέδαση, τη νυχτερινή ζωή και τις εμπειρίες που έχουν λίγο υπερβολή μέσα τους. Δεν σε ενδιαφέρει να δείχνεις “low-key cool” - προτιμάς να απολαμβάνεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι αν φαίνεται cringe ή όχι. Οι fans του Pornstar Martini συνήθως είναι άνθρωποι που θα κλείσουν αυθόρμητα τραπέζι για cocktails Τετάρτη βράδυ, θα βγάλουν δεκάδες φωτογραφίες και θα πείσουν όλη την παρέα να συνεχίσει για “ένα τελευταίο”.