Ντους στο σκοτάδι: Η νέα τάση που υπόσχεται καλύτερο ύπνο

Γιατί οι ειδικοί λένε «ναι» στο ντους με χαμηλό φωτισμό πριν από τον ύπνο

Η έλλειψη ύπνου αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα της σύγχρονης καθημερινότητας, με έρευνες να δείχνουν ότι επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα τάση υπόσχεται καλύτερη ποιότητα ύπνου μέσα από μια ασυνήθιστη συνήθεια: το ντους στο σκοτάδι. Οι υποστηρικτές της τάσης υποστηρίζουν ότι ένα βραδινό ντους με χαμηλό φωτισμό βοηθά το σώμα και το μυαλό να χαλαρώσουν πιο γρήγορα, οδηγώντας σε έναν πιο ξεκούραστο ύπνο. Τι λέει όμως η επιστήμη;

Σύμφωνα με ειδικούς, δύο βασικά στοιχεία που συνδέονται με το ντους στο σκοτάδι έχουν ήδη αποδειχθεί ωφέλιμα: ο χαμηλός φωτισμός και το ζεστός ντους πριν από τον ύπνο. Το χαμηλό φως βοηθάει τον εγκέφαλο να αυξήσει με φυσικό τρόπο την παραγωγή μελατονίνης - της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο - ενώ το ζεστό νερό συμβάλλει στη χαλάρωση του σώματος. Με λίγα λόγια, η τάση αυτή δεν είναι ακριβώς μύθος, αλλά περισσότερο μια νέα εκδοχή γνωστών πρακτικών χαλάρωσης.

Πώς το ζεστό ντους βοηθά πριν από τον ύπνο

Οι ειδικοί στον ύπνο προτείνουν εδώ και χρόνια ένα ζεστό μπάνιο τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περίοδο Sleep Medicine Reviews, ένα ζεστό μπάνιο περίπου 38-40°C για δέκα λεπτά, μία έως δύο ώρες πριν από τον ύπνο, μπορεί να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται κάποιος για να αποκοιμηθεί, να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου και να ενισχύσει τη συνολική ξεκούραση. Αυτό συμβαίνει διότι μετά την έκθεση στο ζεστό νερό το σώμα ξεκινά να μειώνει με φυσικό τρόπο τη θερμοκρασία του - μια απαραίτητη διαδικασία για την προετοιμασία του οργανισμού για τον ύπνο. Οι ειδικοί, πάντως, προειδοποιούν ότι τα υπερβολικά ζεστά ή πολύ κρύα ντους μπορεί να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα, αυξάνοντας την εγρήγορση αντί να προκαλέσουν χαλάρωση.

Το σκοτάδι ενεργοποιεί τη μελατονίνη

Η έκθεση σε έντονο φως κατά τις βραδινές ώρες θεωρείται ένας από τους βασικότερους εχθρούς του ποιοτικού ύπνου. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και 30 λεπτά έκθεσης σε έντονο φωτισμό πριν τον ύπνο αρκούν για να αυξήσουν την εγρήγορση. Για αυτόν τον λόγο, πολλοί ειδικοί συστήνουν χαμηλό και ζεστό φωτισμό το βράδυ, αποφυγή οθονών τουλάχιστον μία ώρα πριν από τον ύπνο και σταδιακή αποσύνδεση από τα έντονα ερεθίσματα.

Παράλληλα, το χαμηλό φως μέσα στο μπάνιο φαίνεται ότι βοηθά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Όταν περιορίζεται η όραση, το μυαλό εστιάζει περισσότερο στις υπόλοιπες αισθήσεις - στον ήχο του νερού, στη θερμοκρασία, στα αρώματα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν σαν μια μορφή διαλογισμού, απομακρύνοντας προσωρινά τις σκέψεις και το άγχος της ημέρας. Το αποτέλεσμα; Μια πιο ήρεμη μετάβαση στον ύπνο.

Παρ΄ όλα αυτά, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι το ντους στο σκοτάδι δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια κακή βραδινή ρουτίνα. Ένα χαλαρωτικό ντους δύσκολα θα βοηθήσει αν αμέσως μετά ακολουθήσει ένα πολύωρο scrolling στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή έκθεση σε έντονο φως. Ο ποιοτικός ύπνος βασίζεται κυρίως στη συνέπεια και στις συνολικές συνήθειες του ατόμου: σταθερό ωράριο ύπνου, περιορισμός των οθονών, χαμηλός φωτισμός και ένα γενικότερα ήρεμο περιβάλλον. Το ντους στο σκοτάδι μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο κομμάτι αυτής της διαδικασίας - όχι όμως μια μαγική λύση.