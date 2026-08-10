Γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραδεχτούμε τα λάθη μας - Η ψυχολογική παγίδα που μας κρατάει «εγκλωβισμένους»

Τι είναι το «Sunk Cost Fallacy» και πώς η εμμονή στις επιλογές του παρελθόντος σαμποτάρει το μέλλον και την ευτυχία σου.

Σε έναν μαραθώνιο, οι έμπειροι δρομείς δεν διατηρούν τον ίδιο ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσαρμόζουν την ταχύτητά τους ανάλογα με τις ανηφόρες, τον καιρό και τα επίπεδα της ενέργειάς τους. Κάνουν μικρές ή μεγαλύτερες παύσεις για να εκτιμήσουν πού βρίσκονται, πού θέλουν να πάνε και τι διορθώσεις πρέπει να κάνουν στην πορεία.

Η ζωή μας δεν διαφέρει πολύ από έναν τέτοιο δρόμο αντοχής. Η ικανότητα να σταματάς, να αξιολογείς τις αποφάσεις σου και να αλλάζεις πορεία όταν χρειάζεται, διαμορφώνει όχι μόνο την καθημερινότητά σου, αλλά ολόκληρη τη μελλοντική σου εξέλιξη.

Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ συχνό και ανθρώπινο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι: διστάζουμε να αλλάξουμε κατεύθυνση επειδή φοβόμαστε τη συναισθηματική δυσφορία που φέρνει η παραδοχή ενός λάθους. Στην ψυχολογία, αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «Sunk Cost Fallacy» (Η Πλάνη του Αμετάκλητου Κόστους).

Τι είναι η «Πλάνη του Αμετάκλητου Κόστους»;

Πρόκειται για την τάση μας να προσκολλώμαστε σε επιλογές του παρελθόντος —είτε αυτές αφορούν την καριέρα, τις σχέσεις, τα οικονομικά ή τις πεποιθήσεις μας— απλώς και μόνο επειδή έχουμε ήδη επενδύσει σε αυτές πολύ χρόνο, χρήμα ή συναισθηματική ενέργεια.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια έμφυτη ανάγκη να φαίνεται συνεπής. Όταν αποφασίζεις να αλλάξεις πορεία, νιώθεις συνήθως ότι πρέπει να παραδεχτείς πως έκανες λάθος, πως «έχασες» χρόνο ή πως απέτυχες. Έτσι, ο εγωισμός και ο φόβος σε οδηγούν στο αντίθετο άκρο: διπλασιάζεις την προσπάθεια σε μια λανθασμένη επιλογή, ελπίζοντας πως τα πράγματα μαγικά θα αλλάξουν.

Πώς εκδηλώνεται το Sunk Cost Fallacy στη ζωή σου;

Αυτή η νοητική παγίδα δεν εμφανίζεται μόνο σε μεγάλες οικονομικές επενδύσεις, αλλά εισχωρεί ύπουλα στην καθημερινή σου ζωή:

Στις σχέσεις: Παραμένεις σε μια σχέση που δεν σε γεμίζει πια, μόνο και μόνο επειδή «είστε μαζί πέντε χρόνια» και νιώθεις ότι θα πάνε χαμένα αν χωρίσετε.

Στην καριέρα: Συνεχίζεις να εργάζεσαι σε ένα αντικείμενο που σε εξαντλεί, επειδή σπούδασες χρόνια για αυτό ή επειδή έχτισες μια σχετική προϋπηρεσία, αγνοώντας το γεγονός ότι οι ανάγκες σου έχουν αλλάξει.

Στις προσωπικές αποφάσεις: Εμμένεις σε έναν τρόπο ζωής ή σε μια πόλη που δεν σου ταιριάζει πια, απλώς και μόνο επειδή κάποτε διακήρυττες με ενθουσιασμό πόσο πολύ το ήθελες.

Στην πραγματικότητα, η επιλογή σου αυτή μοιάζει με ένα παλιό «καβούκι» που σου έχει γίνει πλέον στενό. Διστάζεις να το αποχωριστείς, παρόλο που νιώθεις καθημερινά την πίεση και τη δυσφορία που σου προκαλεί.

Το πραγματικό τίμημα του να μένεις «κολλημένη»

Το παράδοξο με την πλάνη του αμετάκλητου κόστος είναι ότι, προσπαθώντας να προστατεύσεις την επένδυση που έκανες στο παρελθόν, θυσιάζεις το μέλλον σου.

Ο χρόνος, τα χρήματα και η ενέργεια που ξόδεψες χθες έχουν ήδη καταναλωθεί —δεν πρόκειται να τα πάρεις πίσω, είτε μείνεις είτε φύγεις. Αυτό που μπορείς να διαχειριστείς είναι το αύριο. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσεις αυτόν τον φαύλο κύκλο είναι να συνειδητοποιήσεις το πραγματικό κόστος που πληρώνεις μένοντας στάσιμη: την απώλεια της ψυχικής σου ηρεμίας, της εξέλιξής σου και της προσωπικής σου ευτυχίας.

Η «χρυσή» ερώτηση για να απελευθερωθείς

Για να ξεπεράσεις αυτή τη νοητική παγίδα και να απαλλαγείς από το βάρος των παλιών σου αποφάσεων, οι ειδικοί της συμπεριφορικής ψυχολογίας προτείνουν μια απλή αλλά καταλυτική άσκηση ειλικρίνειας.

Κάνε στον εαυτό σου την εξής ερώτηση:

«Αν ξεκινούσα σήμερα από το μηδέν, χωρίς να έχω επενδύσει απολύτως τίποτα σε αυτή την κατάσταση, θα έκανα την ίδια επιλογή;»

Αν η απάντηση είναι ένα καθαρό «όχι», τότε γνωρίζεις ήδη τι πρέπει να κάνεις. Εστίασε σε αυτό που είναι καλύτερο για τον μελλοντικό σου εαυτό, αφήνοντας πίσω σου την ανάγκη να αποδείξεις ότι είχες δίκιο στο παρελθόν.

Το να αλλαξεις γνώμη, επαγγελματική κατεύθυνση ή προσωπική πορεία δεν σημαίνει ότι απέτυχες. Σημαίνει ότι εξελίχθηκες, έμαθες τον εαυτό σου καλύτερα και είχες το θάρρος να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου.

Η πραγματική σοφία στη ζωή δεν βρίσκεται στο να τρέχεις ασταμάτητα στον ίδιο δρόμο, αλλά στο να ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να στρίψεις.