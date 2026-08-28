6 συμπεριφορές ανθρώπων που μοιάζουν αγενείς, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν ότι φροντίζουν τον εαυτό τους
JTeam
28 Αυγούστου 2026
Το να ακυρώσεις μια έξοδο, να μην απαντήσεις αμέσως σε ένα μήνυμα ή να προτιμήσεις τον ύπνο από μια κοινωνική υποχρέωση μπορεί να θεωρηθεί από τους άλλους αδιαφορία ή και αγένεια, στην πραγματικότητα, όμως, πολλές φορές πρόκειται απλώς για τρόπους με τους οποίους ένας άνθρωπος προστατεύει τον χρόνο, την ενέργεια και την ψυχική του ισορροπία.
Η αυτοφροντίδα δεν έχει την ίδια μορφή για όλους. Για κάποιους σημαίνει περισσότερη κοινωνικότητα και για άλλους περισσότερη ησυχία, προσωπικός χρόνος και ξεκάθαρα όρια.
Ορισμένες συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν με τους συνηθισμένους κανόνες κοινωνικής ευγένειας μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν ένδειξη ότι κάποιος γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του και προσπαθεί να τις σεβαστεί.
6 συμπεριφορές ανθρώπων που μοιάζουν αγενείς, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν ότι φροντίζουν τον εαυτό τους
- Ακυρώνει σχέδια για να μείνεις μόνος/η
Το να επιλέξει ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι αντί για μια έξοδο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν ενδιαφέρεται για τους φίλους του. Μπορεί απλώς να έχει εξαντλήσει την κοινωνική του ενέργεια και να χρειάζεται χρόνο χωρίς υποχρεώσεις.
- Δεν συμμετέχει πάντα σε small talk
Δεν αισθάνονται όλοι άνετα με τις τυπικές συζητήσεις για τον καιρό, την κίνηση ή την καθημερινότητα. Κάποιοι προτιμούν πιο ουσιαστικές συζητήσεις και δεν βλέπουν την ανάγκη να γεμίζουν κάθε σιωπή. Αυτό μπορεί να μοιάζει απόμακρο, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα έλλειψη ευγένειας ή ενδιαφέροντος.
- Δεν απαντά αμέσως στα μηνύματα
Η συνεχής διαθεσιμότητα στο κινητό έχει γίνει σχεδόν κοινωνική απαίτηση. Ωστόσο, το να αφήσεις για λίγο το τηλέφωνο στην άκρη μπορεί να είναι ένας τρόπος να αποσυνδεθείς και να προστατεύσεις τον χρόνο σου. Ένα μήνυμα που μένει αναπάντητο για μερικές ώρες δεν σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος, μπορεί απλώς να μην έχει εκείνη τη στιγμή την ενέργεια για επικοινωνία.
- Στέλνει πολλά μηνύματα στη σειρά
Και το αντίθετο μπορεί να παρεξηγηθεί. Τα διαδοχικά μηνύματα ίσως εκνευρίζουν κάποιον, όμως δεν σημαίνει πάντα ότι ο αποστολέας θέλει να πιέσει ή να ενοχλήσει. Μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί, να χρειάζεται επιβεβαίωση ή να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν έχει ξεκαθαρίσει μια πληροφορία. Η διαφορετική επικοινωνιακή συμπεριφορά δεν ισοδυναμεί αυτόματα με αγένεια.
- Μιλά ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές
Η ευθύτητα συχνά συγχέεται με την αγένεια, ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν χρησιμοποιεί πολλές «μαλακές» διατυπώσεις. Ωστόσο, το να λες καθαρά τι θέλεις, τι χρειάζεσαι ή τι δεν μπορείς να κάνεις μπορεί να αποτελεί υγιή τρόπο επικοινωνίας. Φυσικά, η ευθύτητα δεν σημαίνει έλλειψη σεβασμού — η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται.
- Βάζει τον ύπνο πάνω από τη συναναστροφή
Σε μια καθημερινότητα όπου η έλλειψη ύπνου συχνά παρουσιάζεται σχεδόν ως απόδειξη παραγωγικότητας, το να πεις «όχι» σε μια έξοδο επειδή χρειάζεσαι ξεκούραση μπορεί να μοιάζει υπερβολικό. Στην πραγματικότητα, το να αναγνωρίζει κανείς ότι χρειάζεται ύπνο και να τον προστατεύει σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει την ξεκούραση ως πολυτέλεια αλλά ως βασική ανάγκη.
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