10 πράγματα που κάνουν διαφορετικά όσοι μεγάλωσαν ως μοναχοπαίδια

Από την άνεση με τους ενήλικες μέχρι την ανάγκη για προσωπικό χώρο, αυτές είναι μερικές συνήθειες που συναντάμε συχνά σε ανθρώπους που μεγάλωσαν ως μοναχοπαίδια.

Το να μεγαλώνεις ως μοναχοπαίδι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί είναι απαραίτητα πιο μοναχικό, πιο ανεξάρτητο ή πιο κακομαθημένο, όπως υποστηρίζουν ορισμένα στερεότυπα εκεί έξω. Σημαίνει, όμως, ότι μεγαλώνει χωρίς την καθημερινή παρουσία ενός αδελφού ή μιας αδελφής και όλες εκείνες τις μικρές ή μεγάλες εμπειρίες που τη συνοδεύουν.

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος «τύπος» μοναχοπαιδιού. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα και επηρεάζεται από την οικογένεια, το περιβάλλον και τις εμπειρίες του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές και συνήθειες που μπορεί να εμφανίζονται πιο συχνά σε όσους μεγάλωσαν χωρίς αδέλφια.

Από τον τρόπο που επικοινωνούν μέχρι το πόσο άνετα αισθάνονται όταν είναι μόνοι, αυτά είναι 10 χαρακτηριστικά που ίσως σου φανούν γνώριμα.

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10 χαρακτηριστικά που έχουν τα μοναχοπαίδια

1. Έχουν άνεση στην επικοινωνία με τους ενήλικες

Ένα μοναχοπαίδι περνά μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του με τους γονείς του και άλλους ενήλικες. Έτσι, από μικρή ηλικία μπορεί να συνηθίσει να συμμετέχει σε συζητήσεις και να εκφράζει τις σκέψεις του σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό μπορεί να παραμείνει και στην ενήλικη ζωή. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, αν κάποιος που μεγάλωσε ως μοναχοπαίδι αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα όταν βρίσκεται σε μια παρέα μεγαλύτερων ανθρώπων ή όταν χρειάζεται να συνομιλήσει με έναν άγνωστο ενήλικα.

2. Απολαμβάνουν τον χρόνο που περνούν μόνοι

Για ένα μοναχοπαίδι, το να μείνει μόνο στο σπίτι ή στο δωμάτιό του δεν είναι απαραίτητα κάτι δυσάρεστο. Άλλωστε, η μοναχικότητα ήταν συχνά μέρος της καθημερινότητάς του από μικρή ηλικία. Ένα βιβλίο, μια ταινία, μια βόλτα ή ένα χόμπι μπορεί να είναι αρκετά για να περάσει όμορφα. Η ικανότητα να απολαμβάνει κανείς τη δική του παρέα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του.

3. Δίνουν μεγάλη σημασία στον προσωπικό τους χώρο

Όταν δεν υπάρχει αδελφός για να μοιραστείς το δωμάτιο, τα παιχνίδια και τα προσωπικά σου αντικείμενα, συνηθίζεις να έχεις έναν χώρο που είναι αποκλειστικά δικός σου. Γι' αυτό ένα μοναχοπαίδι μπορεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα όριά του και να ενοχλείται όταν κάποιος χρησιμοποιεί τα πράγματά του χωρίς να ρωτήσει ή επεμβαίνει στον προσωπικό του χώρο.

4. Μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο με το μοίρασμα

Τα αδέλφια προσφέρουν καθημερινά πολλές ευκαιρίες για να μάθει ένα παιδί να μοιράζεται. Από τα παιχνίδια και τα γλυκά μέχρι την προσοχή των γονιών, η ανάγκη για συμβιβασμό εμφανίζεται ξανά και ξανά. Ένα μοναχοπαίδι δεν έχει αυτή την καθημερινή εμπειρία μέσα στο σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να μοιράζεται, αλλά μπορεί να χρειάστηκε να αναπτύξει αυτή τη δεξιότητα μέσα από το σχολείο, τις φιλίες και άλλες κοινωνικές σχέσεις.

5. Μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν συμβιβαστικές λύσεις

Οι μικροί καβγάδες ανάμεσα στα αδέλφια λειτουργούν συχνά σαν μια άτυπη «άσκηση» στη διαχείριση των διαφωνιών. Ποιος θα παίξει πρώτος; Ποιος θα διαλέξει την ταινία; Ποιος θα πάρει το τελευταίο κομμάτι; Ένα παιδί που μεγάλωσε χωρίς αδέλφια μπορεί να μην είχε τόσες ευκαιρίες για αυτού του είδους τις καθημερινές διαπραγματεύσεις. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο για να βρει τη μέση λύση σε μια διαφωνία.

6. Είναι αρκετά αυτάρκεις

Ένα από τα χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με τα μοναχοπαίδια είναι η ανεξαρτησία. Έχοντας συνηθίσει να απασχολούνται μόνα τους, να οργανώνουν τον χρόνο τους και να βρίσκουν λύσεις χωρίς τη βοήθεια ενός αδελφού, μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία. Αυτό μπορεί να φαίνεται ακόμη και σε απλές καθημερινές καταστάσεις: δεν χρειάζονται απαραίτητα παρέα για να κάνουν κάτι και αισθάνονται άνετα όταν πρέπει να αναλάβουν μια δραστηριότητα μόνοι τους.

7. Έχουν συχνά στενή σχέση με τους γονείς τους

Όταν δεν υπάρχει άλλο παιδί στην οικογένεια, η σχέση γονέα και παιδιού μπορεί να έχει περισσότερο χρόνο και χώρο για συζήτηση. Ένα μοναχοπαίδι μπορεί να έχει συνηθίσει να μοιράζεται με τους γονείς του περισσότερες σκέψεις, προβληματισμούς και καθημερινές λεπτομέρειες. Αυτή η οικειότητα μπορεί να συνεχιστεί και στην ενήλικη ζωή, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλους.

8. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να εξηγούν κάθε τους κίνηση

Μια μικρή συνήθεια που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι ένα μοναχοπαίδι μπορεί να σηκωθεί και να φύγει από έναν χώρο χωρίς να ενημερώσει απαραίτητα τους υπόλοιπους. Για κάποιον που μεγάλωσε χωρίς αδέλφια, το να ενημερώνει τους άλλους για το πού πηγαίνει ή πότε επιστρέφει μπορεί απλώς να μην ήταν μέρος της καθημερινής οικογενειακής ζωής.

9. Μπορεί να δένονται πολύ με τους ανθρώπους που επιλέγουν

Η απουσία αδελφών δεν σημαίνει απουσία στενών σχέσεων. Αντίθετα, για ορισμένα μοναχοπαίδια οι φίλοι μπορεί να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Μια πολύ καλή φιλία μπορεί να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς δεσμούς στη ζωή τους. Γι' αυτό μπορεί να επενδύουν αρκετά στις σχέσεις τους και να εκτιμούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους με τους οποίους αισθάνονται πραγματική οικειότητα.

10. Νιώθουν άνετα με τη δική τους παρέα

Ίσως αυτό να είναι και το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει περισσότερο. Ένα μοναχοπαίδι μπορεί να έχει μάθει από νωρίς ότι το να είναι μόνο του δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να απολαμβάνει ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι, να βγαίνει μόνο του για καφέ ή να αφιερώνει χρόνο στα ενδιαφέροντά του χωρίς να αισθάνεται ότι χρειάζεται διαρκώς παρέα.

