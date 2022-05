Οι 6 συμπεριφορές σου στη σχέση που οδηγούν σε χωρισμό (με μαθηματική ακρίβεια)

Αυτά τα μικρά που κάνεις και δεν καταλαβαίνεις το πόσο τοξικά είναι

Τι οδηγεί μία σχέση στον χωρισμό; Ένα σύνολο πραγμάτων, αλλά μην νομίζεις ότι είναι μόνο τα μεγάλα. Αυτές οι μικρές καθημερινές συμπεριφορές που έχουμε αλλά νομίζουμε ότι είναι άκρως φυσιολογικές και δεν κάνουμε τίποτα για να τις διορθώσουμε.

Αν και it takes two to tango, καλό είναι να αναλαμβάνουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης και να αναγνωρίζουμε τυχόν τοξικές συμπεριφορές μας, προκειμένου να εξελιχθούμε. Ο βασικός λόγος χωρισμού εξάλλου είναι η αποτυχία του να επικοινωνήσουμε του τι νιώθουμε και να γίνουμε κατανοητοί. Πιστεύουμε λανθασμένα ότι ο σύντροφός μας θα καταλάβει από μόνος του τι χρειαζόμαστε, εμείς δεν μιλάμε και ο χωρισμός έρχεται αργά και βασανιστικά.

Ποιες είναι λοιπόν οι συμπεριφορές που ακολουθούμε, ακόμα και άθελά μας, και που οδηγούν μοιραία στο τέλος της σχέσης;

Αντιδράς πάντα εν θερμώ

Αν επικοινωνείς τις ανάγκες σου μόνο όταν είσαι θυμωμένη και στη μέση ενός έντονου καυγά, το πιθανότερο είναι ότι θα το κάνεις με επίθεση και επικριτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άλλος δεν ακούει αυτά που έχεις να του πεις κι εσύ στέλνεις το λάθος μήνυμα. Αυτές οι κουβέντες χρειάζονται νηφαλιότητα και σεβασμό.

Αποφεύγεις τα προβλήματα

Ή τα επικοινωνείς ετεροχρονισμένα. Όταν υπάρχει πρόβλημα και επιλέγεις να το αγνοήσεις ή να μην το αγγίξεις, το μόνο που καταφέρνεις είναι να το γιγαντώνεις. Όσο δύσκολο και αν είναι, η υγιής αντίδραση είναι να συζητάμε τα θέματα τη στιγμή που προκύπτουν και να κάνουμε focus στο πώς νιώθουμε.

Κατηγορείς συνέχεια τον σύντροφό σου

Είναι πολύ εύκολο να επιρρίπτουμε την ευθύνη στον άλλο και να μην παραδεχόμαστε το δικό μας φταίξιμο. Σταματάμε να ακούμε τι έχει να μας πει ο άλλος και ετοιμάζουμε αυτά που θέλουμε να πούμε μόνο εμείς. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

Δεν συγκρούεσαι με τίποτα

Κανείς δεν θέλει να τσακώνεται όλη μέρα και να βρίσκεται σε μία μόνιμη αντιπαράθεση. Αλλά μία υγιής σχέση έχει και διαφωνίες και εντάσεις, που δεν ξεπερνούν τα όρια. Αν πιστεύεις ότι η ιδανική σχέση έχει μία μόνιμη ηρεμία και δεν υπάρχουν ποτέ συγκρούσεις, αυτό σημαίνει ότι φοβάσαι ακόμα και τις πιο μικρές διαφωνίες. Μέσα από αυτές όμως βάζουμε τα όριά μας και γνωριζόμαστε καλύτερα. Όταν συζητάμε με σεβασμό, η σχέση εξελίσσεται και δεν μένει στάσιμη.

Λειτουργείς εκδικητικά

Έχεις ξεχάσει ότι μιλάμε για συντροφική σχέση και σκέφτεσαι απλά πώς θα τον εκδικηθείς μέσα από έναν καυγά και πώς θα του δημιουργήσεις πρόβλημα. Χρειάζεται να εξηγήσουμε πόσο τοξικό και καταστροφικό είναι για εσένα την ίδια;

Κατηγορείς τους άλλους για αυτά που νιώθεις

Όταν δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας, η εύκολη λύση είναι να κατηγορούμε μόνιμα τους άλλους. Αν νιώθεις μονίμως θυμό, λύπη ή ζήλια, έχει να κάνει με εσένα και κάποιες συγκεκριμένες συμπεριφορές που πυροδοτούν αυτά τα συναισθήματα. Αντί να κάθεσαι και να κατηγορείς, αναλογίσου αν βρίσκεσαι σε μία λειτουργική σχέση ή αν αυτά τα συναισθήματα ξεκινούν από εσένα για άλλους βαθύτερους λόγους.