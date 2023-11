Τα 11 είδη ηθικής μη-μονογαμίας (φυσικά δεν υπάρχει μόνο 1)

Το έχει πει και η Μπρίτνεϊ: "Three is a charm, Two is not the same, I don't see the harm"

Το 2023, ο όρος «ηθική μη-μονογαμία» μόνο άγνωστος δεν είναι. Πιστεύεις ότι είναι κάτι απλό: Δύο άνθρωποι έχουν συμφωνήσει πως δεν θα έχουν αποκλειστικότητα στη σεξουαλική τους ζωή, και είναι εντάξει με αυτό. Έλα, όμως, που υπάρχουν έντεκα (11) είδη.

Δεν είναι αστείο. Κι αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να υπάρχουν τόσες μορφές, την ώρα που εσύ περιμένεις απλώς να μη μείνεις στο «Παραδόθηκε» από το τοξικό σου situationship, εδώ θα βρεις απαντήσεις. Παρακάτω, θα δεις το λεξικό της ηθικής μη-μονογαμίας.

Πολυγαμία

Αγάπες, πολλές αγάπες. Η συγκεκριμένη λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία σχέση που περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις συντρόφους, τόσο σεξουαλικούς όσο και συναισθηματικούς.

Ιεραρχική Πολυγαμία

Εδώ έχουμε ένα ζευγάρι δύο ατόμων, που είναι οι βασικοί σύντροφοι και ο πυρήνας της σχέσης, οι οποίοι μπορούν να βγαίνουν και με άλλους. Αυτοί οι άλλοι, ξέρουν τη θέση τους και ξέρουν ότι η σχέση δεν θα γίνει ποτέ τριαδική.

Solo Πολυγαμία

Όλα τα μέλη αυτής της σχέσης, θεωρούνται ισότιμα – δεν υπάρχει βασικό ζευγάρι, δηλαδή. Όλοι για όλους.

Πολυσυντροφικότητα

Τρεις ή περισσότεροι άνθρωποι κάνουν σεξ, dating κι ερωτεύονται, αποκλειστικά μεταξύ τους. Δες το σαν έναν κλειστό κύκλο.

Άναρχη σχέση

Όχι κανόνες, όχι ρομαντισμός, όχι έρωτες. Μέλος άναρχης σχέσης μπορεί να έχει σύζυγο, σύντροφο, εραστές, πλατωνικούς συντρόφους και ό,τι άλλο θέλει, και τους αντιμετωπίζει όλους το ίδιο – κανείς δεν έχει προτεραιότητα.

Τριαδική σχέση

Απλό, λιτό, εύκολο. Τρία άτομα, μία σχέση.

Κλειστό V

Εδώ έχουμε μία πιο ιδιάζουσα περίπτωση μη-μονογαμίας. Δύο άτομα μοιράζονται έρωτα, σεξ κι αγάπη με ένα τρίτο – όμως όχι μεταξύ τους. Εδώ, έχουμε κυριολεκτικά το «ένας για όλους, όλοι για έναν», και ποτέ το όλοι για όλους.

Ανοιχτή σχέση

Ποια η διαφορά της ανοιχτής σχέσης με την πολυγαμία; Η ανοιχτή σχέση, συνήθως, περιλαμβάνει ένα ζευγάρι που μπορεί να κάνει σεξ και με άλλους, αλλά μέχρι εκεί. Δεν εμπλέκονται συναισθήματα με τα τρίτα άτομα.

Don’t Ask, Don’t Tell

Μερικές φορές, τα ζευγάρια θέλουν να τα λένε όλα, να μοιράζονται λεπτομέρειες για να βελτιώνουν την ερωτική τους ζωή. Εδώ, έχουμε το ακριβώς αντίθετο: «Κάνε ό,τι θέλεις, με όποιον θέλεις, αλλά με προσοχή και να μην το μάθω».

Σχεδόν μονογαμία

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτομα που είναι μεν μονογαμικά, όμως αναγνωρίζουν ότι η περιστασιακή μη-μονογαμία είναι εντάξει.

Swingers

Αυτό το ξέρεις, μάλλον. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ζευγάρια που είτε κάνουν σεξ με άλλα ζευγάρια, είτε κάνουν τη λεγόμενη «ανταλλαγή συντρόφων» με άλλα ζευγάρια.