Τι είναι η αλεξιθυμία, η πάθηση που σε αφήνει με «συναισθηματική τύφλωση»;

Ίσως δεν έχεις ακούσει ποτέ ξανά αυτόν τον όρο, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι περίπου το 10% του πληθυσμού έχει κάποιο βαθμό αλεξιθυμίας

Δυσκολεύεσαι να περιγράψεις τι νιώθεις; Φίλοι και συγγενείς πιστεύουν ότι είσαι ψυχρός και «αναίσθητος»; Βλέπεις ότι δεν αισθάνεσαι τίποτα όταν οι άλλοι περιμένουν από σένα να έχεις μια έντονη συναισθηματική αντίδραση; Ή μήπως αισθάνεσαι τα φυσικά σημάδια του συναισθήματος, χωρίς να αισθάνεσαι στην πραγματικότητα το ίδιο το συναίσθημα; Υπάρχει πιθανότητα έχεις κάτι που ονομάζεται αλεξιθυμία. Ίσως δεν έχεις ακούσει ποτέ ξανά αυτόν τον όρο, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι περίπου το 10% του πληθυσμού έχει κάποιο βαθμό αλεξιθυμίας. Πολλές φορές το συναντάμε και ως «συναισθηματική τύφλωση».

Άρα, τι ακριβώς είναι η αλεξιθυμία;

Αρχικά, η αλεξιθυμία είναι ένας όρος που επινοήθηκε τη δεκαετία του '70. Αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ατόμου, που περιγράφει μια συγκεκριμένη «συναισθηματική τύφλωση» όσον αφορά στο συναισθηματικό τοπίο του. Οι άνθρωποι που βιώνουν αλεξιθυμία, συχνά μπερδεύουν τη σωματική έξαρση που συνοδεύει το συναίσθημα - όπως έναν γρήγορο καρδιακό παλμό ή ένα σφίξιμο στο στομάχι - με κάτι καθαρά σωματικό, και το συναισθηματικό τους λεξιλόγιο παραμένει περιορισμένο.

Ουσιαστικά, είναι μια κατάσταση στην οποία το συναισθηματικό σήμα μπλοκάρεται, καθυστερεί ή παραμορφώνεται. Όταν ένας άνθρωπος έχει αλεξιθυμία, βασίζεται μόνο στη λογική και μπορεί να αναφέρει ότι αισθάνεται κενό – ακόμα κι όταν η φυσιολογική διέγερση είναι προφανής. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τείνει να εμφανίζεται συχνά με άλλες παθήσεις, όπως διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Έχει «παρενέργειες»;

Ενώ σε ορισμένες στιγμές όλοι μας μπορεί να έχουμε ευχηθεί να μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς συναισθήματα, η ζωή με αλεξιθυμία είναι περίπλοκη. Καταρχάς, μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από σωματικές παρενέργειες, καθώς υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ αυτού που αισθάνεται συναισθηματικά το σώμα και αυτού που καταγράφει ο εγκέφαλος. Εκτός από το ότι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, άγχους, χρήσης ουσιών και αυτοκτονικών σκέψεων, η αλεξιθυμία επηρεάζει επίσης τους κοντινούς μας ανθρώπους. Για τους συντρόφους, τα μέλη της οικογένειας και τους συναδέλφους, το μοτίβο είναι εξίσου περίπλοκο. Αν και δεν αντιμετωπίζεται, όσοι το έχουν μπορούν να κάνουν ορισμένες ασκήσεις για να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εκφράζουν και να αισθάνονται τα συναισθήματά τους.

