5 βήματα για την αντιμετώπιση των δύσκολων συζητήσεων με ψυχραιμία

Αποφεύγετε τις συγκρούσεις; Αυτά τα 5 βήματα θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε και να μιλήσετε με ψυχραιμία και σαφήνεια σε κάθε δύσκολη συζήτηση.

Η φράση «πρέπει να μιλήσουμε» πολλές φορές προκαλεί ανατριχίλα σε όσους αποφεύγουν τις συγκρούσεις. Στο μυαλό τους, η λέξη «σύγκρουση» συνδέεται με ένταση, φωνές ή αμηχανία, καταστάσεις που θέλουν να αποφύγουν πάση θυσία. Ωστόσο, το να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις με ψυχραιμία και σεβασμό αποτελεί μία από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες, που βελτιώνει όχι μόνο τις σχέσεις μας αλλά και την εσωτερική μας γαλήνη.

Ο φόβος ότι η έκφραση των προβληματισμών μας θα μας κάνει να φαινόμαστε «δραματικοί» ή «επιθετικοί» είναι συχνός. Ειδικά όσοι έχουν μεγαλώσει σε περιβάλλοντα όπου οι μικροσυγκρούσεις κλιμακώνονταν σε έντονους τσακωμούς, έχουν μάθει να αποφεύγουν οποιαδήποτε ένταση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ψυχοθεραπεύτρια Aparna Sagaram, η σύγκρουση δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαφωνία που όλοι αντιμετωπίζουμε, ακόμα και με τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα.

Προκειμένου λοιπόν να κάνετε τις δύσκολες συζητήσεις πιο εύκολες και λιγότερο εκφοβιστικές, σας παρουσιάζουμε πέντε βασικά βήματα, σύμφωνα με ειδικούς, που κάθε άτομο που αποφεύγει τις συγκρούσεις πρέπει να εφαρμόσει πριν ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση.

1. Με ψυχραιμία, καταγράψτε τις σκέψεις σας

Το πρώτο βήμα είναι να αποτυπώσετε σε χαρτί όλα όσα νιώθετε και θέλετε να πείτε, χωρίς να στείλετε τίποτα ακόμα. Η Cherlette McCullough, ψυχοθεραπεύτρια ζευγαριών και οικογενειών, προτείνει να γράφετε ελεύθερα όσα σας πνίγουν – πώς νιώσατε, τι σας πλήγωσε. Αυτό βοηθά να απελευθερώσετε τα έντονα συναισθήματα και να δείτε πιο καθαρά ποια σημεία αξίζουν να αναφερθούν στην πραγματική συζήτηση, και ποια καλό είναι να αφήσετε έξω. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινάτε με ήρεμο σκοπό, όχι με οργή.

2. Εξασκηθείτε με άτομα που εμπιστεύεστε

Πριν αντιμετωπίσετε τον νέο σας σύντροφο ή έναν συνάδελφο, δοκιμάστε να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας με ανθρώπους που νιώθετε ασφάλεια και στήριξη. Αυτοί οι «χαμηλού κινδύνου» συνομιλητές, όπως φίλοι ή στενοί συγγενείς, είναι πιθανότερο να σας ακούσουν με κατανόηση και να μην σας κρίνουν. Μια τέτοια εξάσκηση σας δίνει θάρρος και αυτοπεποίθηση για να προχωρήσετε σε πιο δύσκολες συζητήσεις.

3. Μην αιφνιδιάζετε τους άλλους με την ατάκα «πρέπει να μιλήσουμε»

Αντί να ξεκινήσετε ξαφνικά μια σοβαρή συζήτηση, δώστε στον συνομιλητή σας μια μικρή προειδοποίηση: «Μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι που με απασχολεί;» ή «Θέλεις να βρούμε λίγο χρόνο να κουβεντιάσουμε;». Αυτό επιτρέπει και στους δύο να προετοιμαστείτε νοητικά και να είστε πιο συγκεντρωμένοι. Επιλέξτε μια στιγμή που είστε ήρεμοι – μετά από έναν καλό ύπνο ή αφού έχετε χαλαρώσει από την καθημερινότητα.

4. Μην περιορίζεστε σε καταλόγους παραπόνων

Αν η συζήτηση μοιάζει με μια λίστα κατηγοριών, το πιθανότερο είναι να κλείσει με άσχημη ατμόσφαιρα και αμυντικές αντιδράσεις. Αντίθετα, προσθέστε ζεστασιά και θετικά σχόλια: «Εκτιμώ που είσαι πάντα εκεί για μένα, αλλά τελευταία με έχει προβληματίσει...» ή «Μου αρέσει να περνάμε χρόνο μαζί, και γι’ αυτό θα ήθελα να...». Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση γίνεται μια ευκαιρία σύνδεσης, όχι αντιπαράθεσης.

5. Εστιάστε στο πρόβλημα, όχι στον χαρακτήρα

Αποφύγετε τις γενικεύσεις και τις επιθέσεις στον χαρακτήρα του άλλου. Αντί να πείτε «Είσαι ανεύθυνος», πείτε «Θα εκτιμούσα αν μπορούσες να ανταποκριθείς πιο γρήγορα σε αυτό». Αν το λάθος αφορά ένα συγκεκριμένο γεγονός, επικεντρωθείτε σε αυτό και όχι σε απόψεις για το ποιος είναι ο συνομιλητής σας.

Οι δύσκολες συζητήσεις είναι αναπόφευκτες και φυσιολογικά θα προκαλούν άβολα συναισθήματα. Ωστόσο, το να τις αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια, σεβασμό και προετοιμασία όχι μόνο τις κάνει πιο ανεκτές, αλλά ενισχύει και τη σχέση μας με τους άλλους, αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό.

