Πώς να καταλάβετε αν η σχέση σας κρύβει συναισθηματική εξάρτηση

Δύο ψυχολόγοι αποκαλύπτουν πώς να αναγνωρίσετε τη συν-εξάρτηση σε μια φαινομενικά «υγιή» σχέση.

Η έννοια της συν-εξάρτησης στις σχέσεις συχνά συνδέεται με ακραίες καταστάσεις, όμως στην πραγματικότητα μπορεί να εμφανίζεται και σε πιο «φυσιολογικές» και φαινομενικά υγιείς συντροφικές σχέσεις. Η υπερβολική ανάγκη για συναισθηματική επικύρωση, η δυσκολία στην προσωπική ανεξαρτησία και η αδυναμία να θέσουμε όρια είναι μόνο μερικά από τα σημάδια που αποδεικνύουν πως η σχέση μπορεί να έχει περάσει από το «υγιές» στο «εξαρτητικό».

Αν αισθάνεστε άβολα όταν ο σύντροφός σας κάνει σχέδια χωρίς εσάς ή δεν απολαμβάνετε τις παρέες σας όταν δεν είναι μαζί, μπορεί να χάνετε τον εαυτό σας. Ειδικοί ψυχολόγοι εξηγούν στο SELF πώς να εντοπίσετε αυτά τα ανεπαίσθητα αλλά σημαντικά σημάδια και να προστατευτείτε.

Tα 5 σημάδια της συναισθηματικής εξάρτησης

1. Δυσκολεύεστε να μείνετε μόνοι

Όταν ο σύντροφός σας κάνει σχέδια χωρίς εσάς, αντί να εκμεταλλεύεστε τον χρόνο αυτό για να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν, νιώθετε ανυπομονησία, ανασφάλεια ή απογοήτευση. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν μπορείτε να απολαύσετε κοινωνικές στιγμές χωρίς εκείνον/η ή ακόμα και να σας κάνει ενοχές που επιθυμείτε χρόνο μακριά του/της. Αυτό δείχνει ότι η σχέση έχει αρχίσει να καταναλώνει την προσωπική σας ελευθερία και ταυτότητα.

2. Νιώθετε υπεύθυνοι για την ευτυχία του συντρόφου σας

Αν νιώθετε ότι πρέπει να «διορθώνετε» συνεχώς τη διάθεση ή τα συναισθήματα του άλλου, ακόμη και με υπερβολικές θυσίες, τότε ενδέχεται να βρίσκεστε σε συναισθηματική εξάρτηση. Μπορεί να προσπαθείτε να τους ευχαριστείτε με δώρα, αστεία ή παρεμβάσεις, αντί να αφήνετε χώρο για φυσικές διακυμάνσεις. Επίσης, ο σύντροφός σας μπορεί να περιμένει από εσάς να αναλάβετε τον ρόλο του «φροντιστή», χωρίς να υπάρχει ισορροπία και αμοιβαία υποστήριξη.

3. Ανησυχείτε όταν δεν σας επιβεβαιώνουν αρκετά

Ακόμα και μικρές καθυστερήσεις σε μηνύματα ή έλλειψη εκδηλώσεων αγάπης μπορούν να σας προκαλέσουν έντονο άγχος και αμφιβολίες. Η αυτοεκτίμησή σας βασίζεται υπερβολικά στις πράξεις του συντρόφου, και αυτό οδηγεί σε ασταθή συναισθήματα και την ανάγκη συνεχούς «επικύρωσης» της αγάπης. Αυτή η ανασφάλεια μπορεί να αποδυναμώσει τη δική σας αυτονομία και ευτυχία.

4. Φοβάστε να θέσετε προσωπικά όρια

Σε μια υγιή σχέση, ο καθένας μπορεί να εκφράσει τι χρειάζεται για να νιώθει άνετα. Στις σχέσεις εξάρτησης, όμως, υπάρχει φόβος ότι το να ζητήσετε περισσότερο προσωπικό χώρο ή να πείτε «όχι» θα απομακρύνει τον σύντροφό σας. Έτσι, μπορεί να υποχωρείτε σε καταστάσεις που δεν σας αρέσουν, αποφεύγοντας τη σύγκρουση και αγνοώντας τις δικές σας ανάγκες, με αποτέλεσμα να νιώθετε απογοήτευση και εξάντληση.

5. Χρειάζεστε τη γνώμη του συντρόφου σας για κάθε μικρή απόφαση

Είναι φυσιολογικό να θέλετε τη γνώμη του αγαπημένου σας σε σημαντικά ζητήματα, αλλά αν ακόμη και οι καθημερινές επιλογές σας - όπως το τι θα φορέσετε ή τι φαγητό θα παραγγείλετε - εξαρτώνται αποκλειστικά από εκείνον/η, τότε υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας μόνο και μόνο για να ταιριάξετε με τις δικές του/της, θυσιάζοντας την αυθεντικότητα και την αυτονομία σας.

Η συνειδητοποίηση αυτών των σημείων είναι το πρώτο βήμα για να διαφυλάξετε την ψυχική σας υγεία και την ισορροπία στη σχέση σας, σύμφωνα με τις ψυχολόγους και υπογραμμίζουν πως “μια σχέση πρέπει να στηρίζει και να εμπνέει την ατομική ανάπτυξη, όχι να την καταναλώνει”.

