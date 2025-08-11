Τελικά, πότε πρέπει ένα ζευγάρι να πηγαίνει τις πρώτες του διακοπές μαζί; Ειδικοί απαντούν

Η Μισέλ Χέρτζογκ, πιστοποιημένη θεραπεύτρια και ειδικός σε θέματα γνωριμιών, δίνει συμβουλές

Το να μπαίνεις σε μια νέα σχέση είναι σίγουρα μια συναρπαστική διαδικασία (με την προϋπόθεση ότι είναι υγιής). Εκτός από τις ώρες που θέλεις να περνάς μαζί με τον άνθρωπό σου, μπορεί ακόμα και να σκέφτεσαι να κλείσετε τις πρώτες σας διακοπές μαζί. Αλλά, μήπως πρέπει να περιμένεις λίγο; Ή μήπως όχι;

Η Μισέλ Χέρτζογκ, πιστοποιημένη θεραπεύτρια και ειδικός σε γνωριμίες, δήλωσε στο Travel + Leisure: «Το να πάτε διακοπές μαζί μπορεί να είναι ένα μεγάλο "μέτρο" της μελλοντικής υγείας του ζευγαριού — ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε αγχωτικές καταστάσεις, το να μην έχετε πλήρη ιδιωτικότητα και ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύετε γενικά θα είναι εμφανής». Και εμείς συμφωνούμε.

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, ίσως αναρωτιέσαι πότε ακριβώς πρέπει να κάνετε το πρώτο σας ταξίδι μαζί, ως ζευγάρι. Τελικά, εξηγεί η ειδικός, ότι αυτό διαφέρει από ζευγάρι σε ζευγάρι, καθώς εξαρτάται από τα επίπεδα άνεσης που εσύ – και ο σύντροφός σου, έχετε. Ωστόσο, από την εμπειρία της ως θεραπεύτρια ζευγαριών, «πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αισθάνονται άνετα και σίγουροι στη σχέση τους γύρω στους έξι μήνες». Ομοίως, η Ομάρ Ρουίζ, πιστοποιημένη θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας, συνιστά να τεθεί η προοπτική ενός ταξιδιού τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχέσης, κάτι που «θα έδινε αρκετό χρόνο για να σχεδιάσετε το ταξίδι σας μέχρι τον έκτο έως τον έβδομο μήνα».

Πρώτες διακοπές μαζί; Μερικές συμβουλές για να μην τσακωθείτε στο πρώτο δευτερόλεπτο

Η επικοινωνία είναι το «κλειδί»

Η σαφής και ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί όταν σχεδιάζεις ένα ταξίδι με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου συντρόφου. Θα χρειαστεί να συζητήσετε όλες τις πτυχές της διαδικασίας σχεδιασμού των διακοπών, από την απόφαση για το πού θα πάτε μέχρι την οριστικοποίηση των κρατήσεων και των δραστηριοτήτων κράτησης.

Μιλήστε ειλικρινά για τα οικονομικά

Είναι σημαντικό να είσαι ειλικρινής με τον σύντροφό σου σχετικά με την οικονομική σου δέσμευση σε αυτό το ταξίδι. Για να αποφύγεις πιθανές διαφωνίες στο ταξίδι, κάθισε μαζί του για να διευθετήσεις τα ψιλά γράμματα και να συζητήσεις ακριβώς πώς θα μοιράσετε τα έξοδα και θα καταρτίσετε έναν προϋπολογισμό.

Να είσαι ευέλικτος

Η εξάσκηση στην ευελιξία μπορεί να βελτιώσει ή να καταστρέψει την ταξιδιωτική σας εμπειρία ως ζευγάρι. Γι' αυτό, καλό είναι να είσαι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτος — τόσο στις διακοπές όσο και στη σχέση γενικότερα.

Μιλήστε για τα ταξιδιωτικά στιλ σας

Εσύ λατρεύεις να τα προγραμματίζεις όλα εκ των προτέρων, ο σύντροφός σου είναι περισσότερο της τελευταίας στιγμής. Είναι οκ αυτό. Η κατανόηση των προσεγγίσεων του άλλου στις διακοπές, μπορεί να βοηθήσει να προσεγγίσεις μαζί τον χρόνο των διακοπών με τρόπο που να υποστηρίζει τις ανάγκες και το στυλ προσωπικότητας όλων.

Να έχεις ένα σχέδιο για να διαχειριστείς το άγχος σου

Πρώτες διακοπές μαζί μπορεί να σημαίνει άγχος και στρες - και από τις δύο πλευρές. Ξεκίνα λαμβάνοντας υπόψη ποιες τακτικές ανακούφισης από το άγχος έχουν λειτουργήσει για σένα στο παρελθόν και σκέψου τρόπους με τους οποίους μπορείς να τις ενσωματώσεις στο ταξίδι.

