Τι αποκαλύπτουν οι φαντασιώσεις για άλλους ανθρώπους για τη σχέση σου, σύμφωνα με έρευνα

Μελέτη δείχνει ότι οι φαντασιώσεις για άλλους μπορούν να ενισχύσουν ή να φθείρουν την εικόνα του συντρόφου, ανάλογα με τη σεξουαλική ικανοποίηση.

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις αποτελούν κοινό και απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο, ακόμη και μέσα σε σχέσεις. Όμως, τι σημαίνει πραγματικά όταν το μυαλό μας ταξιδεύει σε κάποιον άλλον; Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sexual and Relationship Therapy από τον Dr. Rainville επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, εξετάζοντας πώς οι φαντασιώσεις για αγνώστους και πρώην συντρόφους επηρεάζουν την αντίληψη για τον τρέχοντα σύντροφο.

Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 1.109 ατόμων, ηλικίας 21 έως 68 ετών, που βρίσκονταν σε δεσμευμένες σχέσεις. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις σχετικά με τα συναισθήματά τους για τον σύντροφό τους, τη σεξουαλική τους ικανοποίηση, καθώς και τις φαντασιώσεις τους για άλλους ανθρώπους. Η έννοια της «εκτίμησης του συντρόφου» μετρήθηκε βάσει έξι χαρακτηριστικών, όπως αν θεωρούν τον σύντροφο ελκυστικό, ρομαντικό ή σεξουαλικά επιδέξιο.

Τα αποτελέσματα έφεραν στο φως μια ενδιαφέρουσα αντίφαση: όσοι συμμετέχοντες δήλωσαν υψηλή σεξουαλική ικανοποίηση αλλά παράλληλα φαντασιώνονταν εξιδανικευμένους άλλους, είχαν χαμηλότερη εκτίμηση του συντρόφου τους. Με άλλα λόγια, οι φαντασιώσεις έμοιαζαν να μειώνουν την εικόνα του συντρόφου, πιθανόν επειδή οι «φανταστικοί» άλλοι φάνταζαν ως πραγματικά εναλλακτικά σενάρια.

Αντίθετα, για εκείνους που ένιωθαν σεξουαλικά λιγότερο ικανοποιημένοι, οι φαντασιώσεις λειτούργησαν σχεδόν προστατευτικά. Φάνηκε ότι τους βοήθησαν να διατηρήσουν πιο θετική στάση απέναντι στον σύντροφό τους, ίσως επειδή κάλυπταν με αυτόν τον τρόπο κάποιες ανάγκες που δεν ικανοποιούνταν μέσα στη σχέση.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι οι φαντασιώσεις δεν έχουν ενιαίο νόημα ούτε κοινή επίδραση. Μπορούν είτε να υπονομεύσουν τη σχέση, είτε να λειτουργήσουν ως ένας μηχανισμός διατήρησης της ισορροπίας της. Σημαντικό στοιχείο είναι και το τι ακριβώς εμπεριέχει η φαντασίωση: δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί, όσο τα χαρακτηριστικά που το άτομο βιώνει μέσα σε αυτήν (π.χ. αίσθηση επιθυμίας, φροντίδας ή ικανοποίησης).

Ο Dr. Rainville τονίζει ότι οι θεραπευτές ζευγαριών μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες στις συνεδρίες τους. Μια ανοιχτή συζήτηση γύρω από τις φαντασιώσεις, με έμφαση όχι στο ποιον αφορά αλλά στο τι εκφράζει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο κατανόησης των αναγκών και ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ των συντρόφων.

Οι φαντασιώσεις για άλλους ανθρώπους δεν είναι κατ’ ανάγκη απειλή για μια σχέση. Ο τρόπος που τις ερμηνεύουμε σε συνδυασμό με την σεξουαλική ικανοποίηση είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που κρίνουν αν θα λειτουργήσουν υπονομευτικά ή ενισχυτικά για τη σύνδεση με τον σύντροφό μας.