Τι είναι το «bio-baiting»; Η ύπουλη νέα τάση στα ραντεβού που ξεγελάει τους singles
JTeam
27 Σεπτεμβρίου 2025
Αν το ghosting, το shrekking ή το cushioning σας φαίνονται αρκετά, ήρθε η ώρα να μάθετε έναν νέο όρο, το bio-baiting. Στον κόσμο όπου ο έρωτας περνάει από την οθόνη του κινητού, τα προφίλ στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι πάντα αυτό που δείχνουν.
Και κάπως έτσι, οι ελπίδες μιας ρομαντικής γνωριμίας μετατρέπονται σε ένα «extreme sport», γεμάτο παγίδες και απογοητεύσεις.
Τι είναι το «bio-baiting»;
Σε αντίθεση με το γνωστό «γατόψαρο» που αφορά ψεύτικες ταυτότητες, το βιολογικό δόλωμα έχει να κάνει με την υπερπώληση του ίδιου μας του εαυτού. Επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός υπερβολικά «λαμπερού» βιογραφικού, που δεν αντέχει στην πραγματική ζωή.
