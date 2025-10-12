Swag gap: Έχει σημασία αν ο σύντροφός σου είναι «λιγότερο cool» από εσένα;

Το TikTok, μας λέει ναι

Shrekking, banksying, ghosting, υπάρχουν πολλά για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε πλέον στις σύγχρονες σχέσεις. Αν εσύ τα έχεις ξεπεράσει όλα αυτά, καλώς. Γιατί ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για μια αρκετά ανησυχητική δυναμική που μαστίζει τον έρωτα στις μέρες μας: Τις swag gap relationships.

Ο όρος κάνει τον γύρο του TikTok, με άτομα τα οποία έχουν «επιβιώσει» από αυτό, να μιλούν ανοιχτά για τις κινδύνους του να βγαίνεις με κάποιον περισσότερο ή λιγότερο cool από εσένα. Και επειδή δεν σου είπαμε τι είναι το swag gap, σου λέμε τώρα. Είναι ένα χάσμα στη σχέση, ουσιαστικά, που μπορεί να σχετίζεται με σχεδόν οτιδήποτε, από μια διαφορά στην αυτοπεποίθηση, τη νοημοσύνη, την ηθική, την ενδυμασία ή την καριέρα. Σκέψου κάτι σαν τον Τζάστιν Μπίμπερ και τη Χέιλι. Το swag gap το ίδιο.

Οι χρήστες του TikTok, φυσικά, ισχυρίζονται ότι το swag gap εκτείνεται από τις ερωτικές σχέσεις μέχρι τις φιλίες, με έναν χρήστη να λέει ότι ο σύντροφος ή ο φίλος με λιγότερο swag «θα καταλήξει να προσπαθεί απλώς να γίνει σαν εσένα». «Αυτό που δεν θα κάνω είναι να έχω μια σχέση με swag gap», λέει η TikToker @itsalmondmilkhunni σε ένα βίντεο. «Το να εμφανίζομαι δημόσια με μια τέλεια εμφάνιση, με άψογη εμφάνιση, με κουλ ντύσιμο. Και μετά ο σύντροφός μου να φαίνεται εντελώς χάλια πίσω μου... Δεν μπορώ να το κάνω», είπε. Και δεν έχει να κάνει με τα ρούχα. Μπορεί το swag gap να γίνει vibe gap και τότε τα πράγματα γίνονται πραγματικά χειρότερα.

Αν ποτέ είχες ανησυχήσει για το τι ρούχα θα φορέσει ο σύντροφός σου σε ένα ραντεβού, τότε είχες βρεθεί σε μια σχέση με swag gap. Αν ποτέ είχε ανησυχήσει ότι μπορεί να πει ένα χαζό αστείο στους φίλους σου, αυτό είναι πάλι swag gap. Ενώ δεν πρέπει να συμβιβάζεσαι, και το χάσμα μεταξύ των swag μπορεί να είναι αρκετός λόγος για να τερματίσεις μια σχέση, πρέπει να αναρωτηθείς είναι όντως τόσο τρομερό; Ας μη παρερμηνεύσουμε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπινων σχέσεων.



