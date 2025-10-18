5 σημάδια ότι εξαρτάσαι υπερβολικά από την προσοχή των ανδρών

Θεραπευτές εξηγούν πώς η υπερβολική ανάγκη για έγκριση από το ανδρικό φύλο μπορεί να επηρεάσει την αυτοπεποίθηση και τις σχέσεις σου.

Η αναζήτηση επιβεβαίωσης από τους άνδρες είναι κάτι που πολλοί θεωρούν αθώο ή φυσιολογικό, ωστόσο για κάποιες γυναίκες μπορεί να γίνει συνήθεια που επηρεάζει σημαντικά την αυτοεκτίμηση και τις επιλογές τους. Ένα απλό κομπλιμέντο ή ένα μήνυμα αργά το βράδυ είναι κάποια σημάδια που μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση ή να αλλάξει τη συμπεριφορά των γυναικών, ακόμη και να προκαλέσει εγκατάλειψη κοινωνικών δραστηριοτήτων που κανονικά θα απολάμβαναν. Η Radisha Brown, LCSW, ιδιοκτήτρια του iThrive Therapy και συγγραφέας του Girl Let Him Go, εξηγεί ότι πολλές γυναίκες δεν συνειδητοποιούν καν αυτή την εξάρτηση, καθώς η κοινωνία μαθαίνει από νωρίς να εκτιμά την ελκυστικότητα απέναντι στους άνδρες.

Σύμφωνα με την Brown, οι πρώιμες εμπειρίες απόρριψης ή η έλλειψη συναισθηματικής στήριξης από πατρικές φιγούρες μπορούν να ενισχύσουν την ανάγκη για έγκριση, δημιουργώντας ένα μήνυμα: «Για να είμαι άξια, πρέπει να έχω την έγκριση αυτού του άνδρα». Η εξάρτηση αυτή μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια, άγχος και μοναξιά, καθώς η αίσθηση του εαυτού γίνεται εξαρτημένη από την επιβεβαίωση άλλων.

Βασικά σημάδια που υποδηλώνουν την ανάγκη σου για προσοχή

1. Η διάθεσή σου εξαρτάται από την προσοχή ενός άνδρα

Η ευτυχία σου κυριαρχείται από την εξωτερική επιβεβαίωση. Ακόμα και μετά από μια ευχάριστη βραδιά με φίλες ή μια επιτυχημένη ημέρα, η διάθεσή σου καθορίζεται από το αν κάποιος άνδρας σε προσέχει, σου στέλνει μήνυμα ή κάνει κομπλιμέντο. Αν νιώθεις άγχος ή απογοήτευση επειδή δεν λαμβάνεις την προσοχή που περίμενες, αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

2. Αλλάζεις την προσωπικότητα σου για να φαίνεσαι πιο «ελκυστική»

Προσαρμόζεις τα χόμπι, την εμφάνιση και τη συμπεριφορά σου για χάρη του άλλου. Μικρές αλλαγές, όπως να αφήνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν ή να φοράς ρούχα που δεν σου ταιριάζουν, μπορούν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερες αλλαγές στην προσωπικότητά σου, τις πεποιθήσεις ή τα ενδιαφέροντά σου, με σκοπό να είσαι πιο «κατάλληλη» για έναν άνδρα.

3. Δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις χωρίς τη γνώμη του

Η κρίση σου τίθεται σε δεύτερη μοίρα απέναντι στη γνώμη του. Ακόμη και μικρές αποφάσεις, όπως η επιλογή ρούχων ή αγορών, γίνονται δύσκολες χωρίς την έγκρισή του. Αυτό υποδηλώνει ότι οι δικές σου ανάγκες και προτιμήσεις θεωρούνται λιγότερο σημαντικές, κάτι που μπορεί να επηρεάσει σχέσεις και προσωπική αυτοεκτίμηση.

4. Αγνοείς τα όριά σου για να τον ευχαριστήσεις

Θυσιάζεις συνήθειες και αξίες για να ικανοποιήσεις τις προτιμήσεις του. Ακόμη και πράγματα που θεωρούσες μη διαπραγματεύσιμα — όπως η ώρα που μένεις έξω ή οι συναντήσεις με φίλους — παραμερίζονται για να μην τον δυσαρεστήσεις. Αυτή η συνήθεια μπορεί να υπονομεύσει την αυτοεκτίμησή σου και να διδάξει στον εαυτό σου ότι οι ανάγκες των άλλων είναι πιο σημαντικές από τις δικές σου.

5. Παρατάς τους αγαπημένους σου για να κερδίσεις την προσοχή του

Η αναζήτηση προσοχής υπερβαίνει τις σχέσεις που πραγματικά μετρούν.

Είτε πρόκειται για φίλους είτε για οικογένεια, μπορεί να παραμερίζεις αυτούς που σε στηρίζουν για να εντυπωσιάσεις έναν άνδρα, ακόμη κι αν τον γνωρίζεις ελάχιστα. Μακροπρόθεσμα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση και μοναξιά.