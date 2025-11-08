Μήπως τελικά είναι “μαμάκιας”; – Τι λένε οι ειδικοί για τις σχέσεις εξάρτησης

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τα προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σας εξαρτάται υπερβολικά από τη μητέρα του.

Το να έχει κάποιος στενή σχέση με τους γονείς του δεν είναι από μόνο του κακό. Όμως, όταν η σχέση με τη μητέρα γίνεται καθοριστική για κάθε πτυχή της ζωής του, τότε, σύμφωνα με τους ειδικούς, μιλάμε για μια μορφή συναισθηματικής εξάρτησης που μπορεί να υπονομεύσει ακόμη και την πιο σταθερή σχέση.

Η ψυχοθεραπεύτρια Ρέιτσελ Σάσμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Η Βίβλος του Χωρισμού», εξηγεί ότι πολλοί άνδρες διατηρούν καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς τους, κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

«Το πρόβλημα αρχίζει όταν η μητέρα γίνεται το βασικό σημείο αναφοράς και όχι ο σύντροφος», επισημαίνει.

Η δρ Ντέινα ΜακΝιλ, θεραπεύτρια ζευγαριών και ιδρύτρια του κέντρου The Relationship Place στο Σαν Ντιέγκο, προσθέτει: «Η οικειότητα χτίζεται όταν οι σύντροφοι στηρίζονται ο ένας στον άλλο. Αν αντλεί συναισθηματική στήριξη αποκλειστικά από τη μητέρα του, τότε δημιουργείται μια ανισορροπία που δύσκολα διορθώνεται».

Οι δύο ειδικοί επισημαίνουν πέντε βασικά σημάδια που δείχνουν ότι ο σύντροφός σας ίσως παραμένει περισσότερο “γιός” παρά “σύντροφος”:

Σας συγκρίνει διαρκώς με τη μητέρα του, είτε πρόκειται για το φαγητό, τη δουλειά ή τις αποφάσεις σας. Ζητά τη συμβουλή της – ή τη συναισθηματική της επιβεβαίωση – πριν από εσάς, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Μοιράζεται μαζί της λεπτομέρειες της σχέσης σας, ακόμα και προσωπικά ζητήματα που θα έπρεπε να μένουν ιδιωτικά. Δεν παίρνει αποφάσεις χωρίς πρώτα να τη ρωτήσει, από το πού θα μείνετε μέχρι το που θα πάτε διακοπές. Δεν μπορεί να της πει όχι, ακόμα κι όταν τα όρια ξεπερνιούνται.

Οι ειδικοί συμφωνούν πως η λύση δεν βρίσκεται σε τελεσίγραφα τύπου «εγώ ή η μαμά σου». Αντίθετα, προτείνουν διάλογο με ψυχραιμία και σαφή όρια. «Αν ο σύντροφός σας δεν έχει μάθει να “ενηλικιώνεται” μέσα στη σχέση, βοηθήστε τον να καταλάβει πώς η ισορροπία αυτή είναι προϋπόθεση για ένα μελλοντικό δέσμευμα», σημειώνει η ΜακΝιλ.

Η συζήτηση, τονίζουν, πρέπει να επικεντρώνεται στο πώς η εμπλοκή της μητέρας επηρεάζει τη δυναμική του ζευγαριού και όχι στην πρόθεση να αποκοπεί από αυτήν. «Δεν πρόκειται να μισήσετε τη μητέρα του», λέει η Σάσμαν. «Πρόκειται να διεκδικήσετε χώρο για τη δική σας σχέση».

Τελικά, κάθε υγιής σχέση απαιτεί όρια. Και όπως σημειώνει η Σάσμαν, «αν δεν θέλετε να ζείτε μια σχέση με... τρία άτομα, ήρθε η ώρα να δείτε ποιος κρατά πραγματικά το τιμόνι».